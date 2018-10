20 ottobre - Li Ucci Orkestra in concerto con la "Rimesa a Corigliano d'Otranto (Lecce) 20/10/2018 Sabato 20 ottobre (ore 21 - ingresso libero) il Castello Volante di Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce, ospiterà il Concerto alla Rimesa per una tappa del tour di presentazione dell'omonimo disco de Li Ucci Orkestra prodotto e distribuito da Kurumuny, con il sostegno di Puglia Sounds Record 2018 - Regione Puglia - FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro".



La "Rimesa" è l'antico toponimo di Piazza Municipio, la piazza principale di Cutrofiano, il cuore stesso del paese il cui nome è indissolubilmente legato ai suoi tre grandi cantori, Uccio Aloisi, Uccio Bandello, Narduccio Vergaro: "Li Ucci". «Nelle notti polverose e umide delle contrade, nelle corti del paese, nei salotti e nei tinelli delle case, in piazza naturalmente, a Cutrofiano sembrano ancora sollevarsi stornelli, pizziche e ballate de Li Ucci» si legge nella presentazione del disco «In piazza Municipio, "alla Rimesa", i tre maestri tornano idealmente ad accompagnare lo scorrere della notte attraverso gole e mani di chi si unisce al rito di un grande omaggio collettivo». In questo luogo, che segna una naturale continuità tra la vita della piccola comunità di un tempo e il movimento di riproposta della musica popolare nato a partire dagli anni '70, prende corpo "Li Ucci Festival", la grande festa dedicata alle tre voci insieme antiche e contemporanee, nate nel solco della tradizione ma capaci di suggerire nuove strade alle giovani generazioni. "Concerto alla Rimesa" è il disco del live che si è tenuto il 16 settembre 2017 nel corso della settima edizione del Festival.



Li Ucci Orkestra nasce nel 2013 come emanazione diretta della rassegna dedicata ai cantori di Cutrofiano. Tra gli obiettivi dell'orchestra e del festival c’è la riproposizione e la valorizzazione degli stornelli, dei canti d’amore e sociali e dell'intero repertorio della musica popolare di tradizione orale del Sud Italia, nel duplice segno della continuità e dell’innovazione. Gli elementi che compongono Li Ucci Orkestra sono musicisti con differenti esperienze musicali, provenienti da ambiti diversi, dalla musica popolare al jazz, dalla tradizione bandistica a quella moderna. Una formazione che vede la partecipazione di tamburellisti, sezione ritmica, corde, sezione fiati, violino, pianoforte. Tutti contribuiscono alle partiture e agli arrangiamenti attraverso un lavoro condiviso e di reciproco scambio.