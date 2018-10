20 ottobre - Kalŕscima in concerto all’Ex Fadda di San Vito dei Normanni (Brindisi) 20/10/2018 Continua il tour di presentazione di K, terzo disco dei Kalàscima prodotto da Ponderosa Music & Art e Ipe Ipe Music, disponibile dal 12 ottobre nei digital store e nei punti vendita fisici.

Sabato 20 ottobre alle ore 21.30 il gruppo sarà in concerto all’Ex Fadda di San Vito dei Normanni, laboratorio urbano noto per gli innovativi processi in ambito sociale, comunitario e culturale.



K è un disco con una spiccata vocazione internazionale con cui la formazione pugliese segna un passo in avanti nella continua ricerca di un suono nuovo. Un ulteriore tassello per i Kalàscima che, attraverso un approccio indie rock, l’utilizzo dell’elettronica, di laptop e loop machine, cercano di ridisegnare la tradizione con un suono urbano e contemporaneo. Un processo di attualizzazione che si è sviluppato in numerosi anni di tour internazionali che hanno visto il gruppo esibirsi in importanti festival e manifestazioni musicali in giro per il mondo.

La presentazione del nuovo lavoro discografico parte dalla Puglia e tocca alcuni dei centri culturali più interessanti del territorio, passando per paesi, come San Vito dei Normanni, in cui la tradizione è più che viva. La scelta dell’ExFadda come location è motivata dalla presenza al suo interno di due delle realtà più attive sul territorio nei campi della musica e della danza di matrice tradizionale: la World Music Academy e la Scuola di Pizzica di San Vito attivano da anni processi di ricerca e sperimentazione con l’intento di sviluppare un senso di tradizione aperta al dialogo ed in continuo movimento.

Durante la serata i Kalàscima presenteranno un disco che esprime in maniera compiuta la voglia di dialogo e la forza delle radici: dieci tracce in italiano, dialetto, inglese e griko che creano un ponte immaginario tra la musica pugliese e la scena internazionale in cui i canti alla stisa salentini (canti polivocali) incontrano quelli della tradizione mongola e la poesia grika del salentino Franco Corlianò dialoga con i versi di William Blake.



“K” è prodotto da Ponderosa Music & Art e Ipe Ipe Music con il sostegno del MiBAC e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura e PUGLIA SOUNDS RECORD 2018 - REGIONE PUGLIA - FSC 2014/2020 - Patto per la Puglia.



(ExFadda, via Brindisi, 126, San Vito dei Normanni – apertura botteghino 21.00, ingresso 7 euro, maggiori informazioni info@worldmusicacademy.it, Social: World Music Academy).