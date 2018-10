Press Tour "Arte e cultura nei piccoli borghi” - Alla scoperta di Muro Leccese con Puglia Promozione 19/10/2018 In questo fine settimana, a Muro Leccese, in occasione della Festa de lu Porcu Meu, un press tour promosso dall’amministrazione comunale, finanziato da Puglia Promozione ed organizzato dalla giornalista Anna Manuela Vincenti.

Giornalisti di Repubblica, Bell’Italia, Dove e blogger di viaggi e food blogger, visiteranno le bellezze artistiche e naturalistiche della città messapica.

Nei tre giorni del press tour "Arte e cultura nei piccoli borghi”, gli esperti della comunicazione, dimoreranno a Muro Leccese vivendo l’ospitalità della comunità, gustando il cibo locale e scopriranno le bellezze del territorio.

La cittadina messapica con i suoi 28 secoli di storia ha molto da raccontare e da far vedere. Immancabile la visita del “Palazzo del principe” e al Museo di Borgo Terra, da poco insignito del premio “Riccardo Francovich 2018”, premiato come miglior museo-parco di archeologia medievale, in ex-equo con Aquileia.

I giornalisti saranno condotti in un affascinante tour del Borgo Medievale, alla Chiesa di Santa Marina, famosa per il suo importante ciclo Nicolaiano, e vedranno l’opulenza delle chiese barocche che si fronteggiano in Piazza del Popolo.

Sabato mattina l’escursione storico naturalistica con DieNneavventura, e nel pomeriggio visita alla Cutura, alla Corte degli antichi mestieri dell’Associazione “Ago e filo” e dimostrazione della preparazione de “lu pecureddhu” in pasta di mandorla a cura di mastro Ferruccio della Pasticceria Miron.

In serata, invece, vivranno il folklore della festa de “Lu porcu Meu” con le musiche e le pizziche degli “Alla Bua”. Domenica potranno partecipare alla fiera e vedere le bellezze dei dintorni prima della partenza.