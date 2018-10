22 ottobre - Ass. Donne in corriera presenta Stefano De Carolis - libreria Laterza - Bari 22/10/2018 Incontri in Libreria

Libreria Laterza

Ottobre 2018 aperta alla città

Lunedì 22 ottobre ore 18,00

In collaborazione con Ass. Donne in corriera

Presentazione del volume

Con un piede nella fossa 1861- 1914

Cronache di malavita barese (LB edizioni)



Con l’autore Stefano De Carolis

discuterà la dott.ssa Eugenia Pontassuglia, Sostituto procuratore presso la Procura nazionale Antimafia



E’ un libro inchiesta di Stefano De Carolis che, dal 1861 al 1914, ripercorre, attraverso la ricerca di documenti esclusivi, lo sviluppo della criminalità organizzata di tipo camorristico e mafioso in Puglia. La prefazione è a firma del Procuratore Capo di Bari, dott. Giuseppe Volpe.









Giovedì 25 ottobre ore 18,00

Incontro con Chicca Maralfa

autrice di Festa al trullo (Les Flaneurs)

Interviene Oscar Iarussi



Venerdì 26 ottobre ore 18,00

Incontro con Annalisa Monfreda

autrice di Come se tu non fossi femmina.

Appunti per crescere una figlia (Mondafori)

Intervengono Michela Ventrella e Rosy Paparella