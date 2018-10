29 ottobre - Recital pianistico di Grazia Candeliere presso la Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia 29/10/2018 Per i concerti della Sala Fedora del Foggia Musica Festival, lunedì 29 ottobre, presso la Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia, vedrà protagonista la pianista Grazia Candeliere, Tema della serata: “Chopin, Liszt e Skrjabin: tra Romanticismo e Tardo Romanticismo”



Porte ore 20, inizio ore 20.30 . Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.



Grazia Candeliere nasce il 05/11/1994 e vive a Gravina in Puglia; si avvicina allo studio della musica all’età di 7 anni e successivamente viene ammessa al Conservatorio di Musica di Bari “Niccolò Piccinni” nella classe della Prof.ssa Anna Maria Sallustio. Sin da piccola vince numerosi concorsi classificandosi sempre al primo posto e primo assoluto; in particolare partecipa a diverse edizioni del Concorso Nazionale “N. Van Westerhout” a Mola di Bari, Concorso Europeo di Musica Città di Matera, Concorso di Esecuzione Musicale Città di Airola e Festival Artistico Regionale e Internazionale “I Colori dell’Arte”a Bari. Partecipa a diverse attività e manifestazioni organizzate dal Conservatorio di Musica di Bari “N. Piccinni”, tra le ultime, un ciclo di serate dedicate al tema “Danza e Balletto nella letteratura pianistica” nell’Auditorium “Nino Rota” di Bari nell’aprile 2018, nel 2016 si esibisce a Napoli in occasione dell’evento internazionale “Piano City Napoli”. Ha frequentato corsi di perfezionamento con la Prof.ssa Anna Maria Sallustio, M° Roberto Cappello e con il M° Aquiles Delle Vigne sotto la cui guida viene ammessa all’Internazionale Sommerakademie Mozarteum di Salisburgo e nel 2018 al corso annuale presso l’Accademia del Ridotto di Stradella (PA). Intensa l’attività concertistica, da solista, in duo con la sorella Antonella Candeliere e anche in duo con il soprano Marica Lospalluti. Ha conseguito il diploma con il massimo dei voti e la lode e si è da poco laureata in secondo livello sempre sotto la guida della Prof.ssa Annamaria Sallustio presso il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari; è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Aldo Moro di Bari.

Chopin: Studio n. 1 op.25

Liszt: Etude d’execution transcendant n.11 “Harmonies du soir”

Skrjabin: Prelude and Nocturne for the left hand op.9

Skrjabin: Sonata-fantasia n. 2 op.19