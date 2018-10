Bari - VII Convegno Nazionale su “Sicurezza Legalità Sviluppo: a 100 anni da Vittorio Veneto” 22/10/2018 Il 25 e il 26 ottobre è in programma il VII Convegno Nazionale su “Sicurezza Legalità Sviluppo: a 100 anni da Vittorio Veneto”, organizzato dall’Associazione Apulia Onlus in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, il Centro di Ricerca “Renato Baccari” e all’Osservatorio Balcanico istituiti nell’ambito dell’Università di Bari, il Devolution Club e la Sezione Puglia dell’Associazione Ex Allievi della Scuola Militare Nunziatella.

Il Congresso si svolge nelll’Aula Magna “Starace” del Dipartimento di Scienze Politiche.

L’iniziativa – avvalendosi del contributo scientifico di esponenti del Mondo accademico, delle Istituzioni, di tutte le Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri e Guardia di Finanza) nonché degli ordini professionali e del Terzo Settore -, ha già ottenuto, da parte della Commissione europea, il riconoscimento “Anno europeo del patrimonio culturale 2018”, #europeforculture, #patrimonio2018, sotto l’egida dello slogan ufficiale: “Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro.”

Inoltre, il ricco calendario di attività organizzato in occasione del VII Convegno Nazionale, prevede, per il giorno 24 ottobre, data di inizio della decisiva battaglia di Vittorio Veneto, il “Concorso di idee: a 100 anni da Vittorio Veneto” curato dall’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “A. Perotti” di Bari e dalla Scuola Secondaria di primo grado “Amedeo d’Aosta” di Bari. Il 3 novembre, il seminario di studi “La Fede e la Guerra: a 100 anni da Vittorio Veneto” che si terrà nella Cattedrale di San Michele Arcangelo, a Bitetto .

Nel corso del convegno ci saranno anche una mostra sulle uniformi storiche del tempo e una collettiva d’arte ispirata dal centenario della Grande Guerra.

Infine, sara consegnata una proposta di legge finalizzata alla creazione di un museo a Bari della Prima Guerra Mondiale dedicato alla memoria dei Ragazzi del 99 e del loro sacrificio che si articolerà su quattro aree tematiche: una della memoria con una sala espositiva contenente i cimeli della Grande Guerra; una didattica con un’aula multimediale; una religiosa con una cappella dedicata a Giovanni XXIII, recentemente elevato a patrono dell’Esercito. Infine, con la creazione di borse di studio per i figli di militari deceduti in servizio.

Al termine del Convegno sarà presentato anche il master Sicurezza Legalità e Sviluppo: il leader e la leadership: Direttore scientifico , il Prof. Nicola Neri docente di Storia della guerra e delle Istituzioni militari del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Bari e responsabile del settore cultura dell’Associazione Apulia Onlus.