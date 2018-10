Anche la Puglia partecipa attivamente a "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole" 22/10/2018 Con 198 eventi inseriti nella banca dati del Centro per il libro e la lettura, anche la Puglia partecipa attivamente a Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, la campagna del Centro per il libro e la lettura nata da un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con #ioleggoperché, che dal 22 al 27 ottobre 2018 colora l’Italia con oltre 1.800 appuntamenti di lettura a voce alta nelle classi, anche grazie alla partecipazione di autori, attori e volontari in veste di lettori. Tre i filoni tematici proposti quest’anno, ai quali insegnanti e studenti stanno aderendo o ispirandosi: Lettura come libertà; 2018 Anno europeo del Patrimonio culturale; 200 anni: buon compleanno Frankenstein!.



Ecco una selezione degli incontri: la lista completa delle iniziative organizzate in Puglia è consultabile nella banca dati sul sito di Libriamoci, all’indirizzo www.libriamociascuola.it/II/sl/gestore.php?var0=sl&var1=4-appuntamenti®ione=16



I LIBRI SONO ALI

Dal 22 al 27, Acquaviva delle Fonti (Bari), De Amicis Giovanni XXIII, piazza di Vagno 18

Incontri in biblioteca scolastica con lettura ad alta voce di testi accattivanti e calibrati per l’età dei ragazzi. Visita alla Biblioteca Comunale e informazioni per l’accesso. Visita guidata alla libreria del paese e acquisto del testo di narrativa. Lettura in classe ad alta voce del testo scelto per l’anno scolastico in corso. Incontro con l’autore: intervista, discussione, scambio di pareri e di emozioni.

Referente: Marina Sportelli



MI “LIBRO” CON LA FANTASIA

Dal 22 al 27, Andria (Barletta-Andria-Trani), I. C. Verdi- Cafarò, via Verdi 65

Il progetto accoglie tutti gli ordini di scuola del nostro istituto: dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Letture ad alta voce da parte di esperti volontari, laboratori artistici/espressivi, letture presso librerie, in biblioteca, all’aperto, giochi. Non mancherà il coinvolgimento dei genitori che saranno sensibilizzati, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “ioleggoperchè”, all'acquisto di libri per incrementare il patrimonio librario delle nostre biblioteche scolastiche.

Referente: Rosaria Lambo



LIBERAMENTE

22 ottobre, Polignano a Mare (Bari), IPSSEOA di Polignano a Mare, via L. Sturzo 90

Il giorno 22 ottobre l'IPSSEOA di Polignano a Mare ospiterà autori, attori, personaggi pubblici, giornalisti, docenti che leggeranno nelle classi il libro o la pagina del cuore sui

temi proposti quest'anno dai promotori dell'iniziativa: la libertà individuale, la tutela del patrimonio artistico-culturale, il confine fra scienze ed etica. LIBERamente una lettura ad alta voce per stimolare negli alunni il gusto della lettura, la riflessione, il senso critico, la capacità di ascolto.

Un modo per sentirsi liberare la mente e crescere.

Referente: Pierangela Venneri



#TARANTOLEGGETARANTO

Dal 23 al 26 ottobre, Taranto, Liceo Vittorino Da Feltre, Via Polibio 44

L’iniziativa ha come temi principali: Lettura come libertà; 2018 Anno Europeo del Patrimonio e 200 anni di Frankenstein. Protagonista la città di Taranto, con le sue risorse e la sua storia.

Il Liceo Vittorino da Feltre di Taranto leggerà e commenterà i libri scelti per favorire il piacere della lettura avvicinare i giovani alla lettura: “L’Isola degli amanti perduti” di Angela Todaro, Le poesie sono alberi” di Giusy Del Vento, inoltre leggeranno racconti scelti ed incontreranno Giorgio Rossano autore “Senza dolore” . Interverrà infine l’archeologa Dott.ssa Francesca Laerio che tratterà il rapporto tra Magna Grecia e senso di libertà, Taranto come unica polis greca in Puglia, attraverso letture e testimonianze.

Referente: Gemma Pulito



LETTORI VOLONTARI

Si recheranno inoltre a leggere nelle classi come lettori, tra gli altri: il Sindaco e gli Assessori di Brindisi, il Sindaco, vice sindaco e l’Assessore alla Scuola di Santeramo in Colle (Bari), il Sindaco di Torremaggiore (Foggia), Nuela Camposeo, Pasquale Martino, Luciano Pegorari, Massimo Pillera, Francesca Savino.