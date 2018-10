Bari - DAL 25 AL 28 OTTOBRE TORNA IL SALONE NAZIONALE “PROMESSI SPOSI, IL MATRIMONIO IN VETRINA” 22/10/2018 PRESENTATA A PALAZZO DI CITTÀ LA 33° EDIZIONE DELL’EVENTO







Si inaugura giovedì 25 ottobre la 33° edizione del salone nazionale “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina”, evento patrocinato dal Comune di Bari e organizzato dall’agenzia “Pubblivela” nel nuovo padiglione della Fiera del Levante (ingresso Orientale) sino a domenica 28 ottobre. Si tratta della più grande fiera settoriale d’Europa rivolta al grande pubblico con 200 espositori e numerose novità. Saranno diversi i brand che sfileranno nel padiglione adiacente a quello dell’esposizione, trasformato nel mondo dedicato agli sposi: sabato 27 si terrà il Puglia Fashion Show, la sfilata collettiva dedicata ai produttori pugliesi (Giotta Spose, Cotin Sposa, Donatella Piccarreta, Galizia Spose) nata per far risaltare le peculiarità dell’artigianato locale e del bridal che rende famosa la Puglia nel mondo. Sempre sulla passerella si potrà ammirare Promessi Sposi Bridal Show dedicata all’alta moda sposi con brand di caratura nazionale e internazionale, come Via della Spiga Milano, Thomas Pina, Andrea Versali Cerimonia, Petrelli Uomo Cerimonia, Errico Maria Alta Moda Sposi e altri.

La rassegna è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città da Gaetano Portoghese, amministratore unico di Pubblivela, alla presenza dell’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone. Alla presentazione dell’evento ha partecipato anche Stefano Marrone dirigente dell’IPSIA “Luigi Santarella”.

“La nostra - ha spiegato Gaetano Portoghese, amministratore Pubblivela - è una manifestazione itinerante che abbraccia le maggiori città della Puglia. Dopo Lecce, siamo giunti qui a Bari e la risposta che ci sta dando il territorio è davvero importante: più di 200 espositori stanno rendendo bellissimo il nuovo padiglione della Fiera del Levante. D’altronde la Puglia è ormai fulcro del wedding, si pensi che quest’anno ha addirittura superato la Toscana nell’ambito del “wedding tourism” e di questo parleremo proprio in fiera nel workshop tenuto da 4 aziende pugliesi esperte di wedding planning. Promessi Sposi, oltre ad essere esposizione, è anche un contenitore di eventi, come le sfilate di alta moda sposi con i produttori pugliesi di abiti da sposa che da sempre sono l’eccellenza del tessile italiano e che sfileranno proprio per noi nel “Puglia Fashion Show”; poi il concorso “Un giorno da modella” in collaborazione con White Sposa che sta registrando numeri mai visti con centinaia di iscritte; ancora i tanti vip che si alterneranno in fiera, da Anna Safroncik a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Quest’anno c’è anche una novità: l’area dedicata al Levantecake, un salone nel salone, una zona completamente dedicata al wedding cake. Non solo: corsi, workshop, contest e tanto altro, con la presenza di un maestro d’eccezione, l’inglese Alan Dunn che farà la sua unica tappa italiana proprio qui a Bari e terrà due corsi sui fiori in pasta di zucchero. Da segnalare anche il workshop di Silviadeifiori che abbiamo voluto fortemente qui in fiera a Bari e che racconterà agli iscritti nella giornata di sabato tutti i segreti di un allestimento floreale perfetto. La fiera Promessi Sposi esprime tutto l’amore delle aziende pugliesi del settore nuziale per il wedding e tutta la risonanza che un evento come quello del matrimonio può suscitare nelle coppie e nelle famiglie pugliesi. Ecco perché il nostro claim è da sempre “Puglia in Love””.

“Ringrazio Pubblivela - ha detto Carla Palone - per aver confermato anche quest’anno la scelta di Bari quale sede di quello che è ormai diventato un appuntamento attesissimo sia dagli addetti ai lavori sia dai tantissimi promessi sposi. Il successo di pubblico non mancherà anche per questa edizione, che si preannuncia particolarmente interessante anche visti i numeri e i nomi degli imprenditori del settore che vi partecipano. Da sempre l’amministrazione comunale crede nelle capacità dell’indotto che ruota intorno al settore delle cerimonie nuziali. Con orgoglio possiamo vantare un’ottima tradizione di aziende che operano nel settore con la massima professionalità, capaci di rispondere alle esigenze di chi chiede per il proprio giorno più bello un abito sartoriale e di gamma alta. Tale capacità imprenditoriale, riconosciuta peraltro sul territorio nazionale, coniugata alle meravigliose location della Puglia, costituisce senza dubbio un cardine fondamentale dello sviluppo economico della città di Bari e dell’intero territorio pugliese”.

“Promessi Sposi” si avvarrà della collaborazione dell’Istituto superiore “Luigi Santarella” di Bari, nei suoi settori Moda e Audiovisivo, che porterà gli alunni a fare esperienza lavorativa in fiera, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola lavoro molto proficuo dal punto di vista educativo ed esperienziale, come ha spiegato Stefano Marrone ringraziando Gaetano Portoghese per la disponibilità accordata anche quest’anno agli alunni del Santarella.. I ragazzi saranno impegnati nel back stage delle sfilate e nel reparto foto/video del Salone “Promessi Sposi”.



Novità di quest’anno il Levantecake: un’area interamente dedicata alla torta nuziale e al wedding cake in tutte le sue sfumature. Un evento nell’evento con corsi tematici, contest, mostre, competition con ospiti famosissimi nel settore come il grande sugarcrafter inglese Alan Dunn, artista delle decorazioni floreali di zucchero famoso in tutto il mondo. Dunn terrà due dimostrazioni in programma giovedì 25 e venerdì 26 con corsisti provenienti addirittura da Hong Kong. Tra gli ospiti Matteo Cutolo, il vip del gelato vincitore del campionato mondiale di pasticceria e gelateria 2017, e Luciano Sorbillo, pizzaiolo napoletano, figlio di Rodolfo che nel 1957 propose al presidente Giovanni Agnelli la prima pizza con cornicione ripieno di ricotta, condita con rucola, fiordilatte e scaglie di parmigiano.

Atteso il ritorno del concorso nazionale Un giorno da modella, dedicato alla future spose e realizzato in collaborazione con la rivista settoriale White Sposa. Le future spose che si saranno iscritte ai casting sul sito bari.promessisposi.info sfileranno in passerella il 27 ottobre: alcune di loro riceveranno regali esclusivi, come una crociera offerta da Costa Crociere, un abito da sposa, le fedi, le bomboniere, l’autonoleggio.

Nei quattro giorni alla Fiera del Levante non mancheranno ospiti di eccezione come Ignazio Moser, testimonial di Andrea Versali, che salirà in passerella insieme a Cecila Rodriguez per il brand, per poi fermarsi a disposizione dei visitatori. Con loro anche Simone Susinna (Isola dei Famosi), Valerio Logrieco (Grande Fratello), Gianluca Di Sotto e Akash Kumar per il brand Petrelli Uomo.

Spazio anche alle decorazioni floreali con il workshop a cura della famosa ‘event and emotional designer’ Silviadeifiori, in calendario la mattina di sabato 27. Un intenso percorso formativo dedicato non solo ai flower designer o aspiranti tali, ma anche alle spose più attente che vogliano conoscere le novità e tutti i nuovi trend dell’allestimento floreale.

Infine, venerdì 26 ottobre, Promessi sposi ha organizzato una serata tra musica, esibizioni spettacolari e tante sorprese dedicata al mondo del wedding e rivolta agli espositori, alla stampa, ai rappresentanti istituzionali e ai visitatori: appuntamento a partire dalle ore 21,30, a Villa Romanazzi Carducci.



Il taglio del nastro è previsto per giovedì 25 ottobre, alle ore 16.30, alla presenza dell’attrice e madrina dell’evento Anna Safroncik.

Per ulteriori informazioni https://www.promessisposi.info/



