San Daniele del Friuli (Udine) - Anche quest’anno a Bari si respira Aria di San Daniele! 24/10/2018 Dopo il grande successo dello scorso anno, la festa itinerante dedicata al Prosciutto DOP, torna nella splendida città di Bari con quattro imperdibili appuntamenti.



Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele torna a Bari con quattro imperdibili appuntamenti con Aria di San Daniele, il format itinerante di Aria di Festa, la storica manifestazione dedicata alla DOP fiore all’occhiello del Friuli-Venezia Giulia. Dal 26 al 31 ottobre, alcuni selezionati locali del vivace capoluogo pugliese e dintorni ospiteranno quattro imperdibili appuntamenti, durante i quali sarà possibile assaporare l’ineguagliabile delicatezza del Prosciutto di San Daniele in un’atmosfera di raffinata convivialità.



Questi i locali coinvolti e le date in cui ospiteranno la manifestazione: Mood Food – venerdì 26 ottobre, Open Cafè – sabato 27 ottobre, La Loca Bar – domenica 28 ottobre, Veronero – mercoledì 31 ottobre.



In queste occasioni, sarà possibile degustare il Prosciutto di San Daniele DOP in esclusivi menu pensati ad hoc o affettato al momento, con taglio a mano o a macchina.



Anche quest’anno il Consorzio si avvale della collaborazione con Berkel, storico brand che realizza affettatrici, coltelli e accessori da taglio. Inoltre, durante ogni tappa, un oste farà gli onori di casa, raccontando le origini e le peculiarità del San Daniele DOP e proponendone alcuni sfiziosi assaggi. Bari è la tappa con cui Aria di San Daniele dà il via alla seconda parte del suo viaggio lungo l’Italia.



Il tour, partito da Milano a maggio, ha poi fatto tappa nei mesi scorsi a Verona, Firenze, nel Litorale Adriatico, a Gallipoli, Torino, Bologna e a Tarvisio e Malborghetto, e proseguirà a novembre a Napoli e a dicembre a Cortina d’Ampezzo e Corvara in Badia, portando lungo tutta la penisola l’atmosfera della cittadina friulana e promuovendo l’eccellenza del suo prodotto DOP. Tutti gli aggiornamenti sul tour di Aria di San Daniele sono disponibili sul sito www.ariadisandaniele.it



Di seguito il calendario degli appuntamenti con Aria di San Daniele a Bari:

Aria di San Daniele – Bari

Venerdì 26 ottobre Mood Food Bari, Via Salvatore Matarrese, 252 – h 20:30

Sabato 27 ottobre Open Cafè Bari, Viale Papa Giovanni XXIII, 38 – h 20:00 Domenica 28 ottobre La Loca Bar Molfetta, Piazza Municipio, 3 – h 11:30 Mercoledì 31 ottobre Veronero Bari, Via Nicolò Piccinni, 81 – h 20.00







Consorzio del Prosciutto di San Daniele Costituito nel 1961, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele detiene il Disciplinare di Produzione, vigila sulla sua corretta applicazione, protegge, tutela e promuove il marchio ‘Prosciutto di San Daniele’. Il prosciutto di San Daniele è un prodotto a denominazione di origine protetta – DOP, un alimento naturale, fatto solo con carne di suini italiani e sale marino, assolutamente privo di additivi o con