Lecce - IL SUMMER MELODIES TOUR DI TOBIA LAMARE APPRODA IN IRLANDA, GERMANIA, BELGIO E SPAGNA 23/10/2018 Il cantante, chitarrista e compositore salentino propone anche all'estero, grazie al supporto di Puglia Sounds, i brani del suo ultimo album prodotto da Lobello Records



Venerdì 26 ottobre parte dall'lrlanda il tour invernale del cantante, chitarrista e compositore salentino Tobia Lamare per presentare il nuovo album Summer Melodies con tappe in Olanda, Germania, Belgio, Spagna e nei club italiani. Fresco di firma della colonna sonora di “Ius Maris”, corto di Simona Toma e Vincenzo D’Arpe, in concorso per il “Premio MigrArti” alla 75a Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, Tobia Lamare ha pubblicato lo scorso aprile il suo ultimo lavoro in vinile prodotto dall'etichetta Lobello Records. Il tour europeo - sostenuto dal programma Puglia Sounds Export 2018 (Regione Puglia FSC 2014/2020 - Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro) - partirà venerdì 26 ottobre da Bray, cittadina costiera alle porte di Dublino dove, negli anni dei loro esordi, si sono esibiti musicisti del calibro di Bob Geldof, U2, Sinead O'Connor; proseguirà, sempre in Irlanda, sabato 27 nella città di Dun Lahonaire e domenica 28 a Dublino. I live continueranno poi in Germania (17 e 18 novembre a Berlino e il 24 novembre a Germesheim), in Belgio (23 novembre a Bruxelles) e in Spagna a febbraio. Tra le tappe italiane Bitonto (8 novembre al Corvo Torvo), Bergamo (15 novembre al Circolo Maite), Avellino (30 novembre al Tilt) e la Sicilia a marzo 2019. Sul palco insieme a Tobia Lamare (voce e chitarra), ci sarà la sua band composta da AC Jr (armonica), Antonino De Blasi (basso), Andrea Miccoli (batteria), Alessandro dell’Anna (tromba) e Dario Stefanizzi (sax).



L’estate come stato mentale, questo è Summer Melodies: un suono caldo che ha come coordinate stilistiche il soul, le chitarre della Highway 61 e le sonorità della West Coast, sullo sfondo un mare trasparente agitato dai forti venti di scirocco e di tramontana. L’estate di Tobia è una stagione senza fine, che inizia in autunno e continua per tutto l’inverno, per poi riaccendersi in primavera. “Per viaggiare in altri tempi e luoghi, la musica è da sempre il mezzo migliore di tutti" scrive Roberta Romano sul magazine Rockit "per questo Summer Melodies che, già dal nome, promette di portarci lì, in estate, è l'album che darà gioia a tutti noi che viviamo aspettando la stagione del sole, riuscendo a farci sentire di essere proprio dove vorremmo essere.”