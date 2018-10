DOMENICA 28 OTTOBRE A SAVA SCREENING SANITARIO GRATUITO PER MALATTIE CORRELATE ALLAVISTA E AL DIABETE 24/10/2018 IL LIONS CLUB DI MANDURIA NELLA LOTTA ALLE MALATTIE CORRELATE ALLA VISTA E AL DIABETE



Ottobre è il mese della prevenzione e il Lions Club di Manduria non manca di far sentire la sua presenza sul territorio con un service dedicato alla prevenzione delle malattie correlate alla vista e al diabete. Si tratta di uno screening gratuito che avrà luogo domenica 28 ottobre, presso la sala Amphipolis di Sava, sita in Piazza S. Giovanni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. E’ un’attività dalla caratura internazionale, che persegue l’ambizioso obiettivo di “servire 200 milioni di persone ogni anno, entro il 2021, preservando la vista e supportando le persone affette da diabete nella comunità”. L’occasione è sempre propizia per sottolineare che, quella del Lions International, è l’Associazione più grande al mondo, promossa da Melvin Jones, un giovane dirigente di Chicago, che la fondò con l’obiettivo di contribuire alla crescita della comunità attraverso il servizio. Dal 1917 ad oggi, l’incremento dei Lions Club è stato esponenziale, arrivando a contare circa 1,3 milioni di soci, distribuiti in 45.000 club, in 200 paesi e aree geografiche, con propri rappresentanti all’ONU. Tra i principi cardine quello di “prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale della comunità, promuovendo i principi di buon governo e di buona cittadinanza”. Per conseguire ciò, i Club operano in stretta collaborazione con Enti e Associazioni presenti sul territorio, sia proponendo proprie iniziative, che sostenendo progetti e attività di alto profilo culturale, sociale e civico, sempre abbracciando e sostenendo un’idea, mai l’orientamento partitico o il settarismo di parte. Attraverso il contributo di sponsor, anche istituzionali, o l’organizzazione di attività quali concerti, tornei di burraco, calcio balilla, partire del cuore, manifestazioni teatrali e/o culturali e molto altro, i Club finanziano le attività tra le quali, fiore all’occhiello, il service a favore della vista, che vede i Lions impegnati nella raccolta fondi per la donazione di un cane guida, appositamente addestrato in centri dell’Associazione, perché diventi “gli occhi” di un non vedente. Nell’ottica della prevenzione di quanto su esposto si colloca lo screening promosso dal Lions Club di Manduria, per il quale si ringrazia il Comune di Sava per la concessione della sala e del patrocinio morale all’iniziativa, così come si ringrazia l’Ottica Galeone per la fattiva collaborazione. Lo screening sarà offerto in forma gratuita a tutti i cittadini che vorranno fruirne, per onorare il motto dell’Associazione “We Serve”, sempre, con l’orgoglio di essere Lions. Si ringrazia Popularia Onlus per la collaborazione alla divulgazione dell’evento.