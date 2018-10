Lecce - AGROGEPACIOK – XIII EDIZIONE CINQUE GIORNI CON CHEF STELLATI E MAESTRI DEL GUSTO 27/10/2018 Lunedì 29 ottobre alle ore 11, nella sala consiliare della Camera di Commercio di Lecce, si terrà la conferenza stampa di presentazione della tredicesima edizione di Agrogepaciok, Salone nazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare in programma a Lecce dal 3 al 7 novembre nel centro fieristico di piazza Palio (Lecce Fiere).



Presentato da Camera di Commercio, Confartigianato Imprese, Confcommercio, Confesercenti, Cna, UnionAlimentari Confapi e Coldiretti di Lecce, il Salone è organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro con il sostegno di Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari e i patrocini di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Provincia e Comune di Lecce, e realizzato con l’attiva collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, dei Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (Mpgs), dell’Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Lecce e di Campus Etoile Academy. Media partner, anche quest’anno, è la rivista “Pasticceria Internazionale”, punto d'incontro dei professionisti a livello mondiale sin dal 1978.



Agrogepaciok è la più grande fiera professionale del Sud Italia con cadenza annuale dedicata al mondo dell’agroalimentare e al food & beverage di qualità. Oltre 400 i marchi in “vetrina”, un parco espositori sempre più ricco presenterà a Lecce i prodotti e le novità più importanti nei settori del dolciario artigianale, della gelateria, caffetteria, della pizzeria, della panificazione e della ristorazione. Showcooking e contest, laboratori in diretta, corsi professionali e workshop sono in programma nei Forum dedicati a Cucina, Pasticceria, Panificazione, Pizzeria e – per la prima volta – anche al mondo del Caffè, con grandi maestri chiamati a confrontarsi su tecniche, preparazioni e trucchi del mestiere.



«La partecipazione crescente delle aziende di settore è motivo di grande orgoglio – sottolinea l’organizzatore Carmine Notaro – così come quella delle scuole alberghiere del territorio. Abbiamo tante novità in programma, a partire dal nuovo Forum dedicato al Caffè e un parterre di ospiti d’eccezione. Come sempre puntiamo sul binomio esposizione-formazione con più di 200 ore di forum di approfondimento e lavorazioni in diretta, workshop sulle nuove tendenze e innovazioni del settore, showcooking e concorsi professionali. Agrogepaciok è questo e molto altro – conclude - perché punta a interfacciare domanda e offerta, crede e investe nei talenti e nelle nuove generazioni, promuove l’eccellenza e rappresenta ormai un solido punto di riferimento per gli operatori del settore, ma è al contempo un appuntamento atteso da tutti, dagli appassionati al consumatore comune».



Nel corso della conferenza stampa, interverranno: Alfredo Prete, presidente Camera di Commercio di Lecce; Antonio Gabellone, presidente della Provincia di Lecce; un rappresentante del Comune di Lecce; Sebastiano Leo, assessore alla Formazione e Politiche del Lavoro della Regione Puglia; Luigi Derniolo, presidente Confartigianato Imprese Lecce; Maurizio Maglio, presidente Confcommercio Lecce; Antonio Schipa, direttore Confesercenti Lecce; Maurilio Antonio Natale, presidente Cna Lecce; un rappresentante di Coldiretti Lecce; Maurizio Zecca, presidente Sezione Industrie Alimentari di Confindustria Lecce; Antonio Rizzo, presidente Associazione Pasticceri Salentini; Gigi Perrone, presidente Associazione Cuochi Salentini; Marco Paladini, gruppo Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (MPGS) di Confcommercio Lecce; Carmine Notaro, organizzatore, titolare dell’agenzia Eventi Marketing & Communication; un rappresentante degli istituti alberghieri coinvolti.