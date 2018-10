Tutti gli eventi di fine ottobre alle grotte di Castellana 25/10/2018 DALLA 300ESIMA DI HELL IN THE CAVE AGLI EVENTI DI HALLOWEEN

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI FINE OTTOBRE ALLE GROTTE DI CASTELLANA



Non solo la mostra Save Borsalino: a fine ottobre particolarmente intensa l’offerta di iniziative ed eventi per la Grotte di Castellana srl con gli appuntamenti che si dividono tra il Museo Speleologico Franco Anelli e la Grave delle grotte di Castellana (Ba), prima caverna del complesso carsico pugliese.



SAVE BORSALINO - Inaugurazione di Save Borsalino, iniziativa che presenta ben 160 illustratori in mostra al Museo Speleologico Franco Anelli, presso le grotte di Castellana, in programma sabato 27 ottobre alle ore 19. Le opere saranno visitabili fino al 10 novembre. L’ingresso alla mostra è libero negli orari di apertura del Museo (dal 27 ottobre all'1 novembre dalle ore 10 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18 e dal 2 novembre al 10 novembre dalle ore 10 alle ore 14).



HELL IN THE CAVE - Hell in the Cave, l’Inferno dantesco nelle grotte di Castellana festeggia il traguardo della replica numero 300 dal 2011 ad oggi. Sabato 27 ottobre alle ore 19,30 taglio della torta e piccola cerimonia all’interno del Museo Anelli e alle ore 21 show nella Grave delle grotte di Castellana.

Mercoledì 31 ottobre, invece, speciale Halloween con Una sera nel cast di Hell: gli spettatori avranno la possibilità di diventare protagonisti e attori dello spettacolo che riprende l’Inferno di Dante a 70 metri di profondità con trucco all’ingresso e arruolamento “live” di alcuni dannati volontari. A seguire party a tema Halloween presso la Taverna degli Amici con video e musica a tema.

Giovedì 1 novembre, infine, altra replica serale con inizio alle ore 21.

Per info e acquisto biglietti è possibile contattare il 3391176722 oppure visitare il sito www.hellinthecave.it.



SPELEOHALLOWEEN - Seconda edizione di SpeleoHalloween al Museo Speleologico Franco Anelli delle grotte di Castellana. L’evento, inaugurato lo scorso anno e organizzata dal Gruppo Puglia Grotte, si rivolge a bambini di età compresa fra i 3 ed i 10 anni. Attraverso letture, giochi ed attività manipolative i piccoli partecipanti potranno scoprire il mondo sotterraneo custodito nelle grotte con i suoi abitanti ed i suoi “tesori naturali”.

Le attività si svolgeranno nelle giornate comprese da lunedì 29 a mercoledì 31 ottobre. Ogni giornata sarà dedicata ad una fascia di età: lunedì 29 ottobre saranno protagonisti i bambini dai 3 ai 4 anni, martedì 30 sarà la volta dei bambini dai 5 ai 6 anni e mercoledì 31 toccherà ai bambini dai 7 ai 10 anni, che vestiranno i panni di piccoli esploratori delle grotte.

Le attività prevedono un massimo di 30 partecipanti per giornata. La prenotazione è obbligatoria entro il 28 ottobre 2018. Per info di dettaglio, organizzazione e prenotazione chiamare: Rosanna 3294132486.



SPELEONIGHT - Altri sei appuntamenti a cavallo tra il 2018 e il 2019 per Speleonight, l’esclusiva visita delle grotte di Castellana (Ba), per lunghi tratti da effettuare al buio, per gruppi composti da almeno 15 persone. Si effettua dopo la chiusura al pubblico per garantire il massimo del silenzio e delle emozioni. I visitatori sono guidati dalle guide del Gruppo Puglia Grotte equipaggiate con casco, bomboletta e illuminazione ad acetilene: questo serve a mostrare lungo la passeggiata, i colori, le sensazioni e le emozioni vissute dai primi esploratori. Gli speleologi guidano i partecipanti in un’escursione unica, nel corso della quale si potranno ascoltare i suoni delle grotte e scorgerne e osservarne la fauna che la popola, o provare intense emozioni come procedere in solitudine per un tratto.

Tutte le date sono programmate il giovedì con arrivo in biglietteria alle ore 20 e inizio della visita alle ore 20,30. Questo il calendario dei prossimi mesi: 8 e 22 novembre, 6 e 20 dicembre, 10 e 24 gennaio.

Per maggiori informazioni contattare il Museo Speleologico Anelli - telefono 0804998230 (ore 9,30-13,00 - 15,00-18,30) o mail museoanelli@gmail.com - o la segreteria della Grotte di Castellana srl - telefono 0804998221 o mail segreteria@grottedicastellana.it.