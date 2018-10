SESTA EDIZIONE DELLA BARI21 HALF MARATHON STAMATTINA LA PRESENTAZIONE A PALAZZO DI CITTÀ 26/10/2018 È stata presentata questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la sesta edizione della Bari21 Half Marathon (già San Nicola Half Marathon), che si correrà domenica 28 ottobre.

All’incontro con la stampa hanno partecipato l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, il presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto, Marcello Magnani, amministratore delegato di MG Sport e il maggiore Mauro Lastella, in rappresentanza dell’Esercito. Presenti alla conferenza anche gli atleti Valeria Straneo, Giovanni Auciello e Vincenzo Trentadue.

“Con questa iniziativa che si va consolidando anno dopo anno- ha spiegato Pietro Petruzzelli –l’amministrazione persegue l’obiettivo di unire i cittadini appassionati di podismo e runner professionisti, perché è sempre un bello spettacolo vedere migliaia di baresi indossare tuta e scarpette e mettersi a correre. Alla corsa di domenica sarà associata una campagna di sensibilizzazione al corretto smaltimento dei rifiuti in plastica - ha proseguito - che invita i runner a sistemare correttamente bottigliette e altri scarti nel cassonetto giusto: per il futuro l’obiettivo è quello di organizzare gare che non prevedano l’utilizzo di plastica.

Petruzzelli ha poi ricordato che dopo il posizionamento, qualche tempo fa, delle prime marmette sul lungomare per segnare la distanza di 10 km chilometri per gli allenamenti, a breve ne saranno installate delle altre, questa volta colorate, a Palese e Santo Spirito. Infine l’assessore ha rivolto a chi arriva da fuori Bari l’appello ad utilizzare il Park and ride, lasciando la macchina a largo 2 giugno e prendendo la navetta C per arrivare in centro città”.

Nel sottolineare l’importanza dei valori positivi espressi dallo sport, Angelo Giliberto, ha ricordato la mission del Coni, che rimane quella di diffondere, attraverso manifestazioni come la 21 Half Marathon, la pratica sportiva a tutti i livelli, allargandone la base, e al contempo di curare la preparazione degli atleti come la Straneo, neo campionessa italiana che rappresenta un modello di riferimento per le giovani generazioni, e come anche Auciello e Trentadue che si stanno preparando alla maratona di New York. “In questo contesto - ha detto - è fondamentale il sostegno dell’amministrazione comunale nella promozione di una città sempre più attiva, a tutti i livelli”.

Marcello Magnani, amministratore delegato di MG Sport, ha evidenziato come il rapporto con Bari stia crescendo, sottolineando che domenica la prova è aperta davvero a tutti, con gare su varie distanze - 21, 10 e 5 km - a cui potranno partecipare atleti tesserati ma anche amatori e famiglie. “Condivido un sogno con l’amministrazione comunale - ha sottolineato -: organizzare a Bari una gara di triathlon, un progetto importante, che va studiato nei dettagli, per il quale sono già partite le prime verifiche tecniche”.

Da oggi pomeriggio, dalle ore 15 alle 19, sarà aperta apre l’area Expo con il villaggio degli sponsor e la segreteria organizzativa, presso la quale sarà possibile scriversi alle gare non competitive.

L’Expo sarà aperto anche nella giornata di sabato 27, dalle ore 10 alle ore 20, e poi domenica 28 dalle ore 7.30, con la possibilità di iscriversi alla corsa sino alle ore 9.

Lo start della corsa sarà alle ore 9.30. Tutte le informazioni, il regolamento e i percorsi delle gare, sono disponibili a questo link http://followyourpassion.it/running.html#bari21.