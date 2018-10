Bari - Borraccino su inaugurazione nuovo stabilimento TESMEC a Monopoli 27/10/2018 INAUGURAZIONE DEL NUOVO STABILIMENTO TESMEC A MONOPOLI

BORRACCINO: "LA REGIONE PUGLIA CONFERMA LA SUA STRATEGIA PER RENDERE SEMPRE PIU' ATTRATTIVO E COMPETITIVO IL NOSTRO TERRITORIO, FAVORENDO SVILUPPO ECONOMICO E CRESCITA OCCUPAZIONALE"





Qui di seguito una nota dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Cosimo Borraccino.



“Questa mattina ho partecipato, a Monopoli, all’inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo della Tesmec SpA società milanese a capo di un gruppo leader nel mercato delle infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali.

Il nuovo impianto, sede della controllata Tesmec Rail Srl, sarà attivo nella progettazione, prototipazione e fabbricazione di macchine ferroviarie speciali (in particolare, veicoli destinati alla realizzazione e manutenzione degli impianti fissi di alimentazione dei sistemi elettrici di trazione ferroviaria) ed è stato realizzato con lo strumento dei Contratti di Programma grazie a un contributo regionale pari ad oltre 5milioni e 700mila euro, a valere sul POR Puglia FESR 2014/2020 – Titolo II, nell’ambito di un investimento complessivo di circa 8milioni di euro.



Il sito industriale (che rispetterà i più elevati standard in termini di risparmio energetico e tutela ambientale e adotterà le più avanzate e innovative tecnologie per le linee di produzione) si estende su una superficie coperta complessiva pari a circa 5.800 mq e su una superficie esterna pari a circa 27.400 mq, e genererà a regime 70 nuovi posti di lavoro, a dimostrazione di come il buon utilizzo delle risorse comunitarie possa rappresentare una leva importante per la crescita economica e occupazionale del territorio.



L’inaugurazione di questo sito rappresenta, infatti, un segnale importante in termini di attrattività del nostro territorio per investimenti rilevanti che possono garantire sviluppo e lavoro in Puglia, confermando la bontà della strategia adottata dalla Regione in questi anni

di puntare, in particolare nell’utilizzo delle risorse europee che rappresentano un indiscutibile incentivo, sull’innovazione, sulle nuove tecnologie e su processi produttivi ad alto valore aggiunto per rendere il nostro territorio sempre più competitivo e in grado di attirare sempre più investimenti. Tra l’altro iniziative imprenditoriali come quelle della Tesmec a Monopoli porteranno inevitabilmente ricadute molto positive anche sull’indotto, favorendo una ulteriore crescita in termini occupazionali.



Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto e che stiamo proseguendo, nell’ottica di rendere la Puglia un sistema in grado di accompagnare la crescita e lo sviluppo di tutto il tessuto produttivo, in modo da dare risposte concrete soprattutto sotto il profilo occupazionale”.