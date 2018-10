CORATO, ABUSIVI AL MERCATO. L’ENCOMIO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 28/10/2018 MONTARULI: (UNIMPRESA – CASAMBULANTI): “GLI ABUSIVI CREDEVANO DI SCAPPARE DA ALTAMURA ED ALLOGGIARE A CORATO MA SI SBAGLIAVANO”



Gli interventi delle settimane scorse nel corso del mercato del sabato ad Altamura, dove grazie alle denunce ed all’intervento congiunto e coordinato delle Forze dell’Ordine, in primis del Comando di Polizia Locale guidato dal dott. Michele Maiullari, era giunto un segnale fortissimo per gli abusivi che anche nelle settimanale successive avevano desistito dal frequentare quel mercato, aveva prodotto un trasferimento dei venditori abusivi verso l’altrettanto appetibile mercato di Corato che si svolge sempre il sabato.

Quei flussi di migrazioni abusive non sono sfuggiti alle primarie Associazioni di Categoria Unimpresa Bari e Bat e CasAmbulanti le quali immediatamente denunciarono l’accaduto al fine di sollecitare interventi più incisivi di fronte ad una nuova condizione inattesa ed inaspettata. A firma del Presidente Savino Montaruli partì anche una richiesta di incontro urgente al Commissario Prefettizio del comune di Corato, il Viceprefetto Vicario dott.ssa Rossana Riflesso così come il leader sindacale ne aveva parlato nel recente incontro con la Sindaca di Altamura, avv. Rosa Melodia, con l’Assessora Teresa Pellegrino e con lo stesso Comandante Maiullari.

Le sollecitazioni sono servite ed hanno prodotto l’immediata reazione delle istituzioni locali che nel corso del mercato di sabato 27 ottobre a Corato hanno effettuato interventi mirati e puntuali.

Ad esprimere il ringraziamento ed il compiacimento per le operazioni effettuate è stato ancora Savino Montaruli che ha dichiarato: “ho seguito personalmente, come ho fatto pure ad Altamura, le fasi operative che hanno caratterizzato gli interventi della Polizia Locale nel corso del mercato di sabato 27 ottobre 2018 a Corato. A nome delle centinaia di concessionari di posteggio in regola con le autorizzazioni, che hanno subito la concorrenza sleale degli abusivi, esprimo il sentito ringraziamento per l’abnegazione e lo spirito di servizio oltre che per la professionalità messa in campo dalla Squadra Annonaria della Polizia Locale, guidata eccellentemente dal Commissario Capo dott. Giuseppe Di Pietro. Anche a Corato è stato dato un segnale importantissimo perché chiunque intenda operare all’interno dei mercati deve farlo nel rispetto delle regole e laddove questo rispetto non viene fatto osservare si stanno alimentando tensioni sociali fortissime che spesso sfociano in aggressioni e violenze, come accaduto in alcuni mercati delle province di Bari e Bat. Corato ha sempre rappresentato un esempio positivo di gestione mercatale e tale deve continuare ad essere, fermo restando che è aperto un tavolo di concertazione che deve immediatamente portare ad una discussione approfondita e tematica sul destino di quel mercato, che un tempo è stato uno dei più importanti della Puglia poi relegato con il nostro parere contrario all’estrema periferia ove oggi si svolge con tutte le negatività certificate. Attendo la convocazione della dott.ssa Rossana Riflesso nella consapevolezza che le soluzioni sono a portata di mano e del fatto che si deve evitare a ogni costo che l’argomento mercato torni ad essere motivo di strumentalizzazione elettoralistica.” – ha concluso Montaruli.