“Mese del Benessere Psicologico”, domani eventi a Bitonto, Bari, Brindisi, Taranto e Canosa di Puglia 29/10/2018 Oltre 200 appuntamenti già in calendario in tutta la Regione



Proseguono gli appuntamenti promossi dagli psicologi pugliesi nell’ambito del “Mese del Benessere Psicologico”, in programma per tutto il mese di ottobre.

Domani, martedì 29 ottobre, a Bitonto si parlerà di benessere psicologico e i cosiddetti “life skill” con i ragazzi del Liceo Classico, Linguistico e Scienze Umane "C. Sylos" P.zza Camine Sylos 6, grazie alla dottoressa Francesca Guglielmi, docente del Liceo, la quale terrà un incontro formativo dalle ore 12 alle ora 13.

A Bari, la dottoressa Rosa Tanzi terrà un incontro dedicato alle tecniche di sostegno psicologico e sociale dei pazienti oncologici e le loro famiglie, del modo corretto di porsi nella comunicazione e nelle relazioni familiari e con i medici; il corso prevede anche un tirocinio di 150 ore. Appuntamento dalle ore 16 alle 19 presso il centro sudi Eidesis in viale della Repubblica, 19.

A Brindisi si parlerà di stress legato alle nuove tecnologie che influiscono sul lavoro in particolare. La dottoressa Alessandra Fersini fornirà strumenti e tecniche per misurare e prevenire questa forma di stress. L’appuntamento è fissato per le ore 17 e, fino alle 18.30, presso il centro A&D servizi integrati in via Islanda n°1.

A Taranto la dottoressa Monica Petecchia parlerà di solitudine e isolamento presso il centro di Psicologia IsacPro in viale Virgilio 69, dalle ore 18 alle 19.30. Sempre a Taranto, presso l’associazione Ma.Lu.A dalle 19.30 alle 20.30, la dottoressa Maria Giovanna Crocicchio guiderà un gruppo esperienziale formato da bambini dai 6 ai 14 anni, che mirerà alla gestione delle emozioni, di come si manifestano e di come poterle gestire.

A Canosa di Puglia, si parlerà di conflitti e salute, e dell’importanza di conoscere i nostri desideri e bisogni con la dottoressa Maria Ilaria Di Donato, dalle ore 19 alle 20, presso il Circolo al corso in piazza della Repubblica.

L’intero programma del “Mese del Benessere Psicologico” è in continua evoluzione ed è disponibile sul sito www.mesedelbenesserepsicologico.it.