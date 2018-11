Andria - 4 NOVEMBRE 1918-2018: CENTO ANNI DALLA VITTORIA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 03/11/2018 ANCHE LA CITTA’ DI ANDRIA HA CONTRIBUITO CON I SUOI VALOROSI SOLDATI



Quest’anno ricorre il centenario della vittoria dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale. Una ricorrenza che assume particolare valore in un momento difficile per la Nazione alla continua ricerca dell’identità perduta e alle prese con lotte interne condizionate fortemente dagli enormi flussi migratori che rischiano di alimentare un enorme conflitto sociale.

A ricordare l’evento è l’Attivista Sociale signor Santovito Vincenzo, memoria storica cittadina che dichiara: “l’Italia deve commemorare questa giornata storica ma anche la città di Andria deve farlo in modo particolare. Infatti sono stati ben 798, secondo i dati ufficiali rilevati dal testo pubblicato da Umberto Balzanelli, i soldati andriesi che hanno combattuto per quella vittoria immolatosi sul campi di battaglia in luoghi consegnati alla memoria della Nazione quali Caporetto, Monte San Michele, Montegrappa, il Piave, Tagliamento ed altri luoghi che ricordano quelle tragedie umane ma anche quell’orgoglio patriottico che portò alla morte di centinaia di migliaia di italiani caduti per la Patria. Con la legge 18 maggio del 1968 il Governo italiano diede un riconoscimento ai reduci consegnando loro un attestato con medaglietta in oro, riconoscendo dopo ben 53 anni il valore di quegli uomini insigniti con titolo di Cavalieri di Vittorio Veneto. Gli attestati vennero consegnati ai reduci il giorno 30 ottobre 1971 dall’allora Sindaco di Andria. Tra gli insigniti del prestigioso Titolo ricordo i concittadini reduci D’Atteo Francesco e Spione Giovanni, peraltro mio prozio, classe 1881. Entrambi possono degnamente rappresentare il sacrificio umano e quell’orgoglio andriese al servizio della nostra Amata Patria.”

Viva l’Italia!