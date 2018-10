DEF 2017 [PHOTOGALLERY] Bari - Ciclovia Adriatica. L'Assessore Giannini scrive a ministro ToninelliBari - 31/10/2018 Che il percorso della Ciclovia Adriatica torni a costeggiare l’intera sponda costiera, fino a Santa Maria di Leuca, è quanto chiede l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Giovanni Giannini, al Ministro del MIT. Danilo Toninelli.

Infatti, dice l’assessore, è proprio quello il tracciato che la Puglia aveva sempre indicato e che compare in tutti i documenti: almeno fino alla comunicazione resa in sede di Conferenza delle Regioni l’11 ottobre scorso, quando il Direttore Generale del Ministero ha annunciato che la Corte dei Conti non avrebbe “bollinato” il percorso della Ciclovia se questo si fosse spinto oltre il limite nord del Gargano…

Errore, sicuramente un errore, afferma comprensivo l’Assessore, che, infatti, ne elenca altri presenti nell’allegato al DEF 2018 ( che si occupa, appunto delle ciclovie), e che potrebbero aver indotto ad utilizzare un canale di finanziamento invece di un altro…ad esempio per la ciclovia del Po..

Eppoi, anche la grafica fa la sua parte : disegni e elenco dei percorsi non coincidono e ,quindi , vale ciò che vediamo o quel che leggiamo? Interrogativi che fanno insorgere dubbi ambletici , non semplici risposte .

Meglio tornare senza indugi a quanto scritto ( e disegnato) nel DEF 2017 sul quale , tra l’altro, si era registrata l’unanimità di tutte le Regioni..

Lettera