Bari - Calcio - LA SLY UNITED VINCE 8-0 IN COPPA PUGLIA: BATTUTO IL PALO 02/11/2018 Netto successo per la Sly United che al “Palmiotta” di Modugno che batte 8-0 il Palo e si porta a quota 4 nella classifica del triangolare eliminatorio di Coppa Puglia in attesa dello scontro tra Ideale Bari e Calcio Palo. Tutto facile per gli uomini guidati da Nicola Quarto che con sei reti nel primo tempo e due nella ripresa si portano a +8 nella differenza reti. 4-3-1-2 per i biancorossi con Zotti alle spalle di Amoruso e Lacarra. In porta c’è Visaggio così come nell’altro match di Coppa. Passano 10 minuto e la Sly passa. Calcio d’angolo battuto da Zotti, De Virgilio trova il tempo giusto per colpire di testa e sbloccare il risultato. Nemmeno 2 minuti più tardi e la Sly raddoppia. Bolide di Lacarra dai 30 metri su cui Gernone non può far nulla. Il 3-0 è opera di Piero Zotti che su calcio di punizione dai 25 metri non lascia ancora scampo al portiere avversario. Alla mezz’ora il poker biancorosso. Traversone di Martino e Lacarra di testa sigla la sua doppietta personale. I biancorossi sfiorano il 5-0 sugli sviluppi di un calcio di punizione di Zotti, deviato in angolo dalla barriera. Sugli sviluppi del corner, però, arriva la tripletta di Lacarra che da posizione defilata calcia verso la porta e batte ancora Gernone. Al 41’ anche Zotti trova la sua doppietta personale, su calcio di rigore assegnato per un fallo di mani in area. Nella ripresa mister Quarto mischia le carte, entrano Fabio Loseto, Rossini, Colella e Iandolo per De Vezze, Ancona, Faliero e Lacarra. Al 26’ Loseto trova il settimo gol finalizzando un azione corale che lo ha portato alla conclusione da posizione ravvicinata, un minuto più tardi Amoruso trova l’8-0 finale inserendosi alla perfezione su un traversone dalla sinistra. Il prossimo appuntamento della Sly United è allo Sly Stadium, domenica alle ore 17.00, per la sfida contro il Borgorosso Molfetta.

Calcio Palo – Sly United 0-8 (10’De Virgilio, 12’, 26’ e 39’ Lacarra, 26’ e 41’ (rig.) Zotti, 71’ Loseto F., 72’ Amoruso)



Calcio Palo: Gernone, Jeassseou Saede, Saggariga Visconti, Onorato, Perchiazzi (Capriati ,Lavermicocca, Pocchiari (Anservino), Abbattista (Arciuli), Cassano (Contessa), Gravina, Costanzo.

Sly United: Visaggio; Ancona (Rossini), Clementini (Morisco), De Virgilio, Martino, Turitto, De Vezze (Loseto F.), Faliero (Iandolo), Zotti, Amoruso, Lacarra (Colella). A disp: Loliva, Franco. All. Quarto.

Ammoniti: Costanzo (P), Zotti (S), Onorato (P)



Espulsi: