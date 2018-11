Novembre e dicembre: Puglia a tutto ciclocross con il Challenge regionale in cinque prove 02/11/2018 La stagione del ciclocross nella regione Puglia sta per entrare finalmente nel vivo con la riproposizione del Challenge Ciclocross Puglia sotto l’egida dell’omonimo comitato regionale della Federciclismo che patrocina il circuito con un montepremi finale per le categorie agonistiche.

All’appuntamento sono attesi i bikers delle categorie agonistiche ed amatoriali pronti a darsi battaglia in cinque prove ben distribuite su tutto il territorio regionale grazie alle sinergie costruite con la struttura tecnica regionale del ciclocross in seno al comitato e le società sul territorio.

A tenere a battesimo il challenge nel periodo autunnale ed invernale la città di Corato con l’organizzazione a cura del Team Eurobike il 4 novembre e il 25 dello stesso mese a Barletta dove si svolse nel dicembre 2017 un’indimenticabile tappa del Giro d’Italia Ciclocross con la medesima organizzazione del sodalizio coratino. In gara anche nelle date del 9 dicembre a Montesano Salentino (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino Vincenzo Nibali), del 16 a Bisceglie (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) e del 30 dicembre con l’epilogo a Pezze di Greco (Asd Narducci Team Edil Luigi Cofano).

Per gli atleti regolarmente inseriti in ciascun ordine di arrivo, ogni singola prova attribuirà il seguente punteggio: 1° punti 30 – 2° punti 26 – 3° punti 22 – 4° punti 19 – 5° punti 16 – 6° punti 13 – 7° punti 11 – 8° punti 9 – 9° punti 7- 10° punti 6 – 11° punti 5 – 12° punti 4 – 13° punti 3 – 14° punti 2 – dal 15° all’ultimo classificato punti 1. Per ogni gara sarà redatta una classifica di giornata ed una generale con la sommatoria dei punti di ogni singola prova disputata.

Per gli atleti che parteciperanno e figureranno classificati in tutte le prove del challenge, è previsto lo scarto della prova con minor punteggio ad eccezione della prova finale che non può in alcun modo essere considerata per lo scarto.

A differenza dello scorso anno, l’ultima gara di Pezze di Greco assegnati i titoli regionali e le maglie di campione regionale ciclocross FCI Puglia in prova unica e top class FCI in avvicinamento al campionato italiano che si disputerà il 12 e il 13 gennaio all’Idroscalo di Milano.