BARI PUNTA ANCORA SUI MERCATI, UN SUCCESSO IN VIA SALVEMINI IL 4 NOVEMBRE 05/11/2018 UNIMPRESA – CASAMBULANTI: “CON L’ASSESSORE PALONE E IL SINDACO DECARO PIENA SINTONIA. A BARI LA RIVOLUZIONE CULTURALE CON “MERCATI PER TUTTI”





Un pieno di mercati continuerà ad animare la città di Bari. Ancora una domenica di successo quella trascorsa al mercato di via Salvemini il 4 novembre, giornata di recupero del mercato del primo novembre, così come concordata e calendarizzata in concerto con le Associazioni di Categoria. Un’apertura straordinaria che è piaciuta tantissimo ai cittadini baresi che hanno affollato l’area mercatale, sottolineando la bontà e la lungimiranza del sindaco Decaro e dell’assessore alle Attività Economiche, dott.ssa Carla Palone la quale, nel giorno del suo onomastico, ha trascorso la mattinata proprio in via Salvemini, al mercato, intrattenendosi con gli operatori e con i cittadini che hanno continuato a chiedere attenzione proprio verso i mercati quale luogo indiscusso di socializzazione e di buoni affari. L’assessore ha confermato la volontà dell’amministrazione comunale di continuare sulla strada concordata quindi grande disponibilità ad ampliare l’offerta mercatale in un’ottica di reale coinvolgimento di tutte le parti. Anche da parte delle Associazioni di Categoria arrivano attestazioni di consenso. Per UNIMPRESA Bari e Bat parla Savino Montaruli che dichiara: “l’iniziativa “Mercati per Tutti” sta riscuotendo enorme successo ovunque. Il giorno primo novembre è stato significativo, con mercati che su nostra richiesta, si sono svolti ovunque in Puglia raggiungendo il culmine in alcune realtà come la città di Brindisi dove il Sindaco Riccardo Rossi si è reso totalmente disponibile ad accogliere l’istanza presentata da CasAmbulanti. A Bari abbiamo partecipato, come sempre, al tavolo di consultazione comunale e d’intesa è stato deciso che il mercato del primo novembre sarebbe stato posticipato a domenica 4 novembre in via Salvemini: Una scelta rivelatasi quanto mai azzeccata che ha dato il risultato preventivato ed auspicato da tutti. I prossimi appuntamenti decisivi saranno quelli del mese di dicembre quanto l’iniziativa “Mercati per Tutti” sarà visibile in tutta la Puglia. In particolare i mercati ricadenti nella giornata di martedì 25 dicembre (Santo Natale) e del primo gennaio 2019 (Capodanno) saranno anticipati a domenica 23 dicembre e domenica 30 dicembre 2018 e ciò riguarda città molto importanti, da Bisceglie a Trani passando per Manfredonia, Bitonto e tantissimi comuni del sud barese. Il Natale dunque si anima di calore umano e di tanta convenienza con la garanzia del miglior rapporto prezzo/qualità. Un’altra dimostrazione di quanto non ci sia bisogno di milioni di soldi pubblici da sprecare per combattere la grande distribuzione cioè gli ipermercati, in profonda crisi. Spesso vale più la buona volontà, le buone idee e soprattutto la voglia, la passione ed il desiderio di fare. A Bari come nelle altre città, dove ogni giorno operiamo instancabilmente e con abnegazione, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e queste sono belle pagine che consegniamo alla storia del piccolo commercio pugliese, spesso trascurato perché nelle mani di chi ha dimostrato di avere la testa altrove e di non essere capace di stare ai posti di comando dove si trova quasi sempre per grazia ricevuta”.

I due Dirigenti di CasAmbulanti Bari, Michele Giannelli e Oronzo Console hanno espresso il loro entusiasmo affermando che ora è il momento di discutere e di determinare i dettagli dei prossimi eventi in modo da evitare a tutti i costi che iniziative azzardate, non condivise e soprattutto avventate possano mettere in discussione l’enorme lavoro sin qui fatto o addirittura minarne i risultati lusinghieri sin qui ottenuti.