11 novembre - MASHA DIATCHENKO e MASSIMO SPADA in concerto a Lecce 11/11/2018 49^ Stagione Concertistica
2018-2019

2018-2019





Domenica 11 Novembre 2018



Ore 11



1° Concerto con Aperitivo



MASHA DIATCHENKO

violino

MASSIMO SPADA

pianoforte



Musiche di Respighi, Prokofiev e Shostakovich



SALA CONFERENZE

TEATRO APOLLO

Via Trinchese – LECCE



Domenica 11 novembre ha inizio la nuova stagione dei Concerti con Aperitivo, organizzati dalla Camerata Musicale Salentina nell'ambito della 49^ Stagione Concertistica.

Nella sala conferenze del Teatro Apollo di Lecce, con inizio alle ore 11, la violinista Masha Diatchenko, accompagnata al pianoforte da Massimo Spada, eseguirà musiche di straordinari compositori come Respighi, Prokofiev e Shostakovich.



Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia degli artisti.



PROGRAMMA MUSICALE

S. Prokofiev - Sonata n. 1 in Fa minore, op 80

O. Respighi - Sonata in si minore , P 110

D. Shostakovich - Sonata in sol maggiore, op 134



Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, il Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.



Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese, Grand Hotel Tiziano, Cantina Coppola, Federcar e Unipol.



MASHA DIATCHENKO

Nata nel 1994 a Roma, figlia d’arte di settima generazione, la Diatchenko ha intrapreso gli studi di violino e pianoforte all’età di quattro anni, sotto la guida del padre Serguej. Ha riscosso il primo grande successo all’età di cinque anni, esibendosi come pianista nel recital del M° Ennio Morricone all’Aula Magna dell’Università “La Sapienza” di Roma. Da quella data ha avuto inizio la sua carriera di musicista, che è andata progressivamente orientandosi sul violino, strumento per il quale ha manifestato particolare predisposizione e doti innate.

Ha preso parte ad eventi culturali e sociali che l'hanno vista esibirsi come solista e con orchestra alla presenza di Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI, Principessa Carolina di Monaco e di eminenti esponenti del mondo della cultura e della politica. Le sue doti trovano conferma nei numerosi primi premi a concorsi nazionali ed internazionali vinti, tra i quali la Rassegna Nazionale degli Archi di Vittorio Veneto dove riceve il primo premio e la menzione di merito speciale. A soli dodici anni si è diplomata presso il Conservatorio Statale di Genova con votazione dieci, lode e menzione d’onore sotto la guida del M° M. Coco.

Ha inciso numerosi cd e a breve è prevista l’uscita dell’integrale dei 24 capricci di N. Paganini. Ospite di diversi Festival Internazionali tra i quali il Festival “Les Sommets du Classique” di Crans-Montana (Svizzera) e “Uto Ughi per Roma”, svolge un’intensa attività concertistica nelle migliori sale d’Italia ed estere. Attualmente suona due diversi strumenti: il violino della famiglia Guarneri e il violino Gilberto Losi 2003, creato appositamente per lei e recante una dedica del Maestro liutaio.



Il piglio, la sicurezza, l'intonazione e una tecnica brillante sono i marchi di fabbrica di Masha Diatchenko; qualità rare, se si pensa che ha solo ventiquattro anni.





PREZZI BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 15, Ridotto* € 12



PREZZI ABBONAMENTI (a 7 Concerti con Aperitivo)

Posto Unico: Intero € 60 – Ridotto* € 50



* La riduzione è valida per: over 65 anni | Docenti | Studenti | Soci BiCinema | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese

La riduzione verrà applicata SOLTANTO dietro presentazione del relativo documento che la consente.



PREZZI SPECIALI UNDER 35

E' disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35!

Ingresso: 10 €

Info per accedere alla promozione: 3480072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com



CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.



BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, sottoscrivendo un abbonamento o acquistando un biglietto per uno spettacolo, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti. Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.



CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi da quest'anno è possibile! L'Associazione, in collaborazione con la Scuola Superiore di Musica Harmonium, organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità per i bambini di assistere allo spettacolo.