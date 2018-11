CANTINE APERTE A SAN MARTINO IN PUGLIA 08/11/2018 Sabato 10 e domenica 11 novembre si torna in cantina per brindare con i vini della nuova annata

Nasce il vino, scoppia la festa! È questo lo slogan leit motiv di “Cantine Aperte a San Martino”, l'evento autunnale del Movimento Turismo del Vino che sabato 10 e domenica 11 novembre farà rivivere in tutta Italia a turisti ed enoappassionati la tradizione del “Capodanno agricolo”, per festeggiare la fine della vendemmia e la nascita del “vino nuovo”.



Saranno circa 120 le cantine in 12 regioni aderenti che apriranno i battenti offrendo per tutta la giornata, un'imperdibile occasione per degustare in anteprima le nuove annate ma anche etichette storiche, incontrare il produttore e visitare l'azienda.



In Puglia l’evento giunge quest’anno alla sua decima edizione. L’appuntamento per brindare al nuovo anno agricolo insieme ai vignaioli soci del Movimento Turismo del Vino Puglia è in Salento da Cantina Fiorentino a Galatina - sabato 10 e 11 novembre dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18 - e da Cupertinum a Copertino - domenica 11 novembre a partire dalle 18.30.



Come nel resto d’Italia, anche nella nostra regione la ricorrenza di San Martino rappresenta un momento centrale della vita rurale. Anticamente questa festa era l'occasione sia per celebrare la gioia di un buon raccolto e lo scampato pericolo della carestia, sia per esprimere la speranza in un futuro sempre più prospero. Per festeggiare al meglio quello che era considerato l'ultimo dell'anno del calendario agricolo, i contadini aprivano le “ozze” (anfore di creta) o le botti per assaggiare il vino nuovo, simbolo di ricchezza e benessere.



Raggiungere le cantine autonomamente, come già avvenuto per gli eventi precedenti, sarà più semplice grazie alla speciale mappa delle aziende partecipanti disponibile su Google Maps. Per usarla, basta connettersi da tablet o smartphone al sito www.mtvpuglia.it, cliccare sulla mappa in homepage e scegliere di aprirla con l'app di Google Maps. Selezionando la singola cantina si potranno conoscere orari di apertura e programma delle attività, oltre a ricevere le indicazioni esatte su come raggiungere l'azienda e creare il proprio percorso.

Cantine Aperte a San Martino è inserito in una più ampia programmazione progettuale del Consorzio Movimento Turismo del vino Puglia, dal titolo “Puglia: cultura del vino scoperta di un territorio”, a valere sul fondo di sviluppo e coesione - FSC -2014-2020 “Patto per la Puglia”, avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attività culturali, promosso dall’Assessorato all’Industria turistica e culturale.



Tutte le informazioni, gli aggiornamenti sull'evento e sulle altre iniziative del Movimento Turismo del Vino Puglia sono disponibili su www.mtvpuglia.it e sulle pagine social del Movimento: Facebook, Twitter e YouTube.



PROGRAMMA IN CANTINA



APERTURA SABATO 10 E DOMENICA 11 NOVEMBRE



Cantina Fiorentino - Galatina (LE)

Via Guidano, 18

Tel. +39.0836 569178

GPS: 40.17811,18.1617513

www.cantinafiorentino.it

ORARIO: 10 - 13 | 15 - 18

PROGRAMMA: Degustazione dei vini di produzione.



APERTURA DOMENICA 11 NOVEMBRE

Cupertinum - Copertino (LE)

Via Martiri del Risorgimento, 6

Tel. +39.0832 947031

GPS: 40.269519, 18.055804

www.cupertinum.it

ORARIO: Dalle ore 18.30

PROGRAMMA: In occasione di Cantine Aperte a San Martino "SANTU MARTINU A CASA CUPERTINUM": vino, musica, poesia e festa



Dalle 18.30: degustazione del Vino di San Martino, dei vini premiati della Cupertinum e dei prodotti del territorio: frutta secca, pettule e braceria…

H. 18.30 Inaugurazione “Sonnu sunatu”, mostra di fotografia di Raffaele Puce

H. 19.00 Poetry Slam La lunga notte dei poetanti. In Vino Veritas, performance di poeti e cantastorie

H. 21.00 super-concerto dei TV COLOR trash&roll