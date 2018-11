LiberaIdee in tour: Dal 12 al 14 novembre tappe pugliesi del viaggio di Libera contro mafie e corruzione 09/11/2018 LiberaIdee in tour:

Dal 12 al 14 novembre tappe pugliesi del viaggio di Libera contro mafie e corruzione

I dati della ricerca sulla percezione e presenza della mafia e corruzione in Puglia presentati il 12 novembre ore 11,00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari



A partire dal Rapporto nazionale sulla percezione e presenza delle mafie e corruzione in Italia Libera ha organizzato un tour di LiberaIdee, che vedrà la disseminazione dei dati in 200 tappe nazionali e internazionali, fino a giugno 2019. In Puglia appuntamento dal 12 al 14 novembre nelle città di Bari, Brindisi, Cerignola, Foggia, Lecce, Molfetta e San Severo con dibattiti, presentazioni, rappresentazioni teatrali e manifestazioni.



Lunedì 12 novembre alle ore 11,00 presso l'aula Contento del Dipartimento di Giurisprudenza di Bari si svolgerà la prima tappa del viaggio pugliese con la presentazione della ricerca sulla percezione e presenza della mafia e corruzione in Puglia che ha raccolto 343 questionari, pari al 3,3% del campione nazionale (10.343 questionari su tutto il territorio italiano).



LiberaIdee nasce con lo scopo di porsi in profondo ascolto del territorio nazionale e internazionale, attraverso una ricerca sociale qualitativa e quantitativa, non affidata a centri di indagine e statistica ma costruita insieme alla rete territoriale e posta nelle mani dei volontari dell’associazione.

L’idea, generata nel 2016, è di trasformare l’ascolto e dunque i risultati della ricerca, in azione, liberando nuove energie, generando nuove idee che siano efficaci e rispondano al cambiamento che mafie e corruzione stanno portando avanti incessantemente, grazie ai loro tratti camaleontici.



















PROGRAMMA





12 NOVEMBRE



BARI

Ore 11:00, Aula Contento, Palazzo Del Prete, piazza Cesare Battisti 1, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Presentazione alla stampa e al pubblico del Rapporto LiberaIdee e focus sui beni confiscati

Intervengono:

- Mario Dabbicco, referente regionale Libera Puglia

- Tatiana Giannone, Libera nazionale - beni confiscati

- Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente nazionale dell'ANCI

- Francesca Alicino, Link Coordinamento Universitario Bari

- Luca Dell'Atti, segretario ADI Bari



13 NOVEMBRE



LECCE

Ore 10:00, Open space del Comune di Lecce, Piazza Sant’Oronzo

Presentazione del Rapporto LiberaIdee e focus sulla corruzione

Intervengono:

- Leonardo Ferrante, Libera nazionale - trasparenza e anticorruzione civica

- Marilù Mastrogiovanni, giornalista d’inchiesta

- Carlo Salvemini, sindaco di Lecce

- Elsa Valeria Mignone, Procuratore aggiunto della Repubblica



FOGGIA

Ore 18:30, Fondazione Monti Uniti Foggia

Presentazione del Rapporto LiberaIdee e focus sulla corruzione

Intervengono:

- prof. Alberto Vannucci, Ufficio di Presidenza nazionale di Libera.

- Ludovico Vaccaro, Procuratore capo della Repubblica



BARI

Ore 16:00, torneo di calcetto sociale Libera Sport presso i campi del Redentore Salesiani Bari tra squadre di parrocchie e associazioni dei vari quartieri di Bari.



MOLFETTA (BA)

Ore 20:30, Pontificio Seminario Regionale Pio XI, Molfetta

Dibattito La chiesa e l'antimafia sociale: viaggio di liberazione e profezia

Intervengono:

- Tonio Dell'Olio, presidente Pro Civitate Christiana

- Francesco Preite, salesiano, Chiesa del Redentore, Bari

Modera Enzo Quarto, giornalista









14 NOVEMBRE



CERIGNOLA (FG)

Ore 09:00, ITET Dante Alighieri

Presentazione del Rapporto LiberaIdee e focus sulla corruzione e monitoraggio civico

Intervengono:

- Leonardo Ferrante, Libera nazionale - trasparenza e anticorruzione civica

- Alberto Vannucci, Ufficio di Presidenza nazionale di Libera



BRINDISI

Ore 16:45, Palazzo Nervegna, Sala conferenze

Presentazione del Rapporto LiberaIdee e focus sulla corruzione

Intervengono:

- prof. Alberto Vannucci, Ufficio di Presidenza nazionale di Libera

- Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi

- Antonio De Donno, Procuratore Capo della Repubblica



SAN SEVERO (FG)

Ore 17:00, ITIS Fraccacreta

Laboratorio Cittadinanza attiva e comunità a cura di Leonardo Ferrante



Ore 19:00, Foyer Teatro Verdi

Presentazione del Rapporto LiberaIdee e focus su corruzione e monitoraggio civico

Intervengono:

- Leonardo Ferrante, Libera nazionale - trasparenza ed anticorruzione civica

- Daniela Marcone, Ufficio di Presidenza nazionale di Libera

Modera Gennaro Tedesco, giornalista



BARI

Ore 20:00, Auditorium Parrocchia della Resurrezione, Via Caldarola 30

Perfetti Consumatori – dal consumo allo spaccio – di e con il dott. Renato Nitti, magistrato della DDA Bari, ed Ernesto Marletta, attore

Rappresentazione teatrale sullo spaccio di sostanze stupefacenti tra gli adolescenti

Dibattito finale moderato dalla dott.ssa Ippolita Rana, assistente sociale dell’USSM (Ufficio Servizio Sociale per Minorenni)