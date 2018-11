Ruvo di Puglia (Bari) - APRITI RUVO: ON LINE LA GRADUATORIA DEI PROGETTI SELEZIONATI 10/11/2018 È stata pubblicata sul sito vivoaruvo.it la graduatoria dei primi 21 progetti selezionati per Apriti Ruvo, l’azione del DUC di Ruvo di Puglia per riaprire i locali chiusi del centro storico cittadino durante il periodo natalizio.

74 le proposte presentate, molte di queste prevedevano la collaborazione tra attività diverse. Tra i criteri utilizzati dalla commissione del DUC per la selezione, ci sono: l’originalità, la qualità e grado di innovazione, il coinvolgimento della comunità locale, la sostenibilità ambientale, la capacità di promuovere e raccontare il territorio, ma anche l’età dei proponenti, con una preferenza per gli under 35.



Molto soddisfatto il sindaco Pasquale Chieco : “È andata decisamente bene – dice - . 74 candidature raccolte in così poco tempo (qualcuna arrivata anche da lontano) sono sicuramente un ottimo risultato e siamo molto contenti anche per la qualità delle proposte. In molti infatti, hanno colto lo spirito del nostro progetto: per rimettere in moto un posto unico e ricco di possibilità come il nostro centro storico cercavamo idee originali, progetti commerciali in grado di durare nel tempo e attività culturali in grado di rendere attraente l’intero sistema. La selezione è stata impegnativa e avvincente; abbiamo premiato soprattutto quelle attività che hanno saputo creare collaborazioni facendo convergere competenze diverse dentro un'unica idea progettuale.

Nei prossimi giorni comunicheremo anche l’esito del lavoro fatto nella sezione riservata alle associazioni di volontariato.

È un’avventura nuova per tutta le città; andiamo verso il 24 novembre con un misto di impazienza e curiosità.”



Qui il link per consultare la lista http://www.vivoaruvo.it/wp-content/uploads/2018/11/assegnatari_spazi.pdf



Nei prossimi giorni i progetti selezionati verranno presentati nel corso di una conferenza stampa.



Luca Basso