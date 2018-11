La 27^ edizione di Merano WineFestival premia i vincitori degli Award Platinum 11/11/2018 Assegnati venerdì sera sul palco del Kurhaus e ieri sera nella splendida location del vigilius mountain resort.



Merano, 11 Novembre 2018 – Ecco l’elenco dei vincitori dell’Award Platinum, il massimo riconoscimento assegnato dal WineHunter Helmuth Köcher attraverso la guida The WineHunter Award. Queste le eccellenze premiate nelle categorie Wine, Wine Ante 2010, Culinaria e Aquavitae:



VINO



Alto Adige – Südtirol



Castelfeder

2015 Pinot Nero Burgum Novum Alto Adige – Südtirol Riserva DOC



Kellerei Tramin

2015 Terminum Gewürztraminer Vendemmia Tardiva Alto Adige – Südtirol DOC



Campania



Marisa Cuomo

2016 Furore Fiorduva Costa D’Amalfi Bianco DOC



Friuli Venezia Giulia



Renato Keber

2013 Friulano Zegla Collio Riserva DOC



Lombardia



Bellavista

2011 Vittorio Moretti Franciacorta DOCG



Molise



Di Majo Norante

2014 Don Luigi Molise Rosso DOC



Piemonte



Poderi Luigi Einaudi

2013 Luigi Einaudi Langhe Rosso DOC



Rocche dei Manzoni

2013 Bricco San Pietro Vigna D’La Roul Barolo DOCG



Renato Ratti

2014 Marcenasco Barolo DOCG





Domenico Clerico

2014 Ciabot Mentin Barolo DOCG



Pelissero

2015 Vanotu Barbaresco DOCG



Sardegna



Argiolas

2014 Turriga Sardegna Rosso IGT



Sicilia



Donnafugata

2016 Ben Ryé Pantelleria DOC



Toscana



Tenuta di Artimino

2011 Occhio Di Pernice Carmignano Vin Santo DOC



Castiglion Del Bosco

2012 Millecento Brunello di Montalcino Riserva DOCG



Monteverro

2014 Monteverro Toscana Rosso IGT



Avignonesi

2015 Desiderio Toscana IGT



Fontodi

Flaccianello Della Pieve Colli Toscana Centrale IGT



Le Macchiole

2015 Palco Rosso Toscana IGT



Ricasoli

2015 Casalferro Toscana Rosso IGT



Ornellaia

2015 Ornellaia Bolgheri Rosso Superiore DOC



Castello di Fonterutoli

2016 Siepi Toscana IGT



Trentino



San Leonardo

2013 San Leonardo Vigneti Delle Dolomiti IGT



Veneto



Masi Agricola

2012 Riserva Di Costasera Amarone Della Valpolicella DOCG



Carlo Ferragù

2013 Amarone Valpolicella DOCG







VINO ANTE 2010



Alto Adige – Südtirol



Kellerei Terlan

2005 Rarità Pinot Bianco Alto Adige – Südtirol DOC



Lombardia



Ca’ Del Bosco

2009 Dosage Zéro Noir Franciacorta DOCG



Piemonte



Parusso Armando

2009 Bussia Barolo Riserva DOCG



Toscana



Capezzana

2008 Villa Di Capezzana Carmignano DOCG



Trentino



Letrari

2008 976 Riserva Del Fondatore Trento DOC



Maso Martis

2008 Madame Martis Brut Riserva Trento DOC



Abate Nero

2008 Cuvée Dell’Abate Brut Riserva Trento DOC



Veneto



De Buris

2008 De Buris Amarone Della Valpolicella Classico Riserva DOCG



Zymé

2009 Harlequin Veneto Rosso IGP





CULINARIA



Carni e Salumi

Toscana

La Bottega di Adò

Lardo di Colonnata IGP



Dolci e Cioccolato

Trentino

Black Sheep Pasticceria di Alta Qualità Bio, Raw e Vegan

Green Raw Energy



Funghi e Tartufi

Abruzzo

Elite Tartufi

Miele Biologico di Acacia al Tartufo Bianco Pregiato Scagliato



Olio, Aceto e Condimenti

Emilia Romagna

Acetaia BG Villa Bisini Gambetti

Aceto Balsamico di Modena IGP Invecchiato “Oro”



Acetaia Giusti

Aceto Balsamico di Modena IGP 4 Medaglie d’Oro IV Centenario



Campania

Oleificio F.lli Punzo

Olio E.V.O. Vesuviano



Pasta, Riso e Cereali

Marche

Regina dei Sibillini

Spaghetti Senatore Cappelli



Prodotti Ittici

Marche

Euromar di Silvano Carso Pietro

Selezione Filetti di Acciughe



Emilia Romagna

Upstream italiana

Salmone affumicato



Prodotti Lattiero Caseari

Campania

Caseificio Ponte Molinello

Mozzarella di Bufala





AQUAVITAE



Alto Adige – Südtirol

Roner Distillerie

Grappa Weissburgunder Invecchiata



Friuli Venezia Giulia

Nonino Distillatori in Friuli dal 1897

Grappa Nonino 41° in Barriques 12 mesi



Lazio

Leardini Liquori Artigianali

Ariminum



Piemonte

Distilleria Sibona

Grappa XO



Trentino

Distilleria Marzadro

Espressioni Solera