Felice Sgarra, da stella Michelin al tempio delle star, Hollywood 11/11/2018 LA DIETA MEDITERRANEA CONQUISTA HOLLYWOOD. LO CHEF STELLATO FELICE SGARRA TRA LE STAR DEL CINEMA OSPITE A LOS ANGELES DEL CONSOLE GENERALE ANTONIO VERDE DAL 12 AL 18 NOVEMBRE PER LA TERZA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO, INIZIATIVA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEL MIPAAF PER VALORIZZARE LE NOSTRE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE ALL’ESTERO.



Le stelle di Hollywood sempre più affascinate dai prodotti italiani e dalla dieta mediterranea. Ormai giunta alla sua terza edizione, la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, iniziativa del Governo per la valorizzazione all’estero della cucina italiana di qualità, è divenuta a Los Angeles l’appuntamento più gustoso e atteso dell’anno. La Dieta Mediterranea, espressione di corretta nutrizione, stile di vita equilibrato e sostenibile per l’ambiente e per la salute, è il tema portante del denso programma che il Consolato Generale ospiterà dal 12 al 18 novembre con masterclass, workshop, mostre, demo, film, conferenze, e serate di gala per la diffusione dell’eccellenza agroalimentare italiana.



<<Assieme all’arte, alla storia e alla bellezza dei territori, l’apporto culturale dei prodotti tipici italiani di altissima qualità è tra i nostri patrimoni più significativi. Per tale motivo>>, ha dichiarato il Console Generale Antonio Verde <<la Settimana della Cucina nel Mondo è un’occasione preziosa per celebrare l’Italia e promuoverne l’immagine e lo stile di vita sano e sostenibile della Dieta Mediterranea che racchiude in sé i tratti distintivi della nostra identità >>.



“La Settimana” è il risultato dell’impegno congiunto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la diffusione e promozione all’estero dell’arte culinaria e dei prodotti di qualità italiani. A Los Angeles il fitto calendario delle iniziative in programma è stato coordinato dal Consolato Generale d’intesa con il Sistema Italia (Istituto di Cultura, ICE, ENIT e Camera di Commercio) e l’Accademia Italiana della Cucina. La cucina pugliese sarà quest’anno sotto i riflettori con i suoi ingredienti naturali e ricchi di gusto, tipici della Dieta Mediterranea, grazie ai menù realizzati appositamente dai ristoranti italiani a marchio “Q” non soltanto della California, ma anche di Arizona, Nevada e New Mexico.



A celebrazione poi del 150º anniversario della scomparsa di Gioachino Rossini, anche la musica sarà in primo piano con le più note pietanze che ispirarono il compositore pesarese, grande appassionato di cucina ed esperto gourmet.



L’impatto su Hollywood del Made in Italy è inoltre testimoniato dal sodalizio che si rinnova annualmente a LA tra la “Settimana” e “Cinema Italian Style”, il festival di Luce-Cinecittà che mette in scena il meglio della produzione cinematografica italiana contemporanea. In occasione della serata inaugurale della rassegna (13 novembre) per la presentazione ufficiale di Dogman di Matteo Garrone, il film italiano candidato agli Oscar 2019, il famoso chef stellato pugliese Felice Sgarra, collaborerà infatti alla creazione di un menu a tema con il noto chef Giuseppe Manco, dell’Hotel Mr. C. Ancora una volta la buona cucina, quella pugliese che unisce alle materie prime di qualità suggestioni provenienti da tutto il mondo, rappresenterà il punto d’incontro tra stelle del cinema e cucina stellata!



Tradizione e innovazione saranno inoltre protagonisti delle specialità che Sgarra preparerà in collaborazione con Obicà Restaurant e lo chef Simone Santopietro per il ricevimento organizzato dal Console Generale presso la propria Residenza. Vetrina di prestigio dei prodotti nazionali DOP, riserverà quest’anno uno spazio espositivo anche alle produzioni tipiche e agli itinerari culturali legati a Matera capitale europea della cultura 2019, alle “Colline del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene” a sostegno della candidatura a patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, e alla candidatura di Parma a ospitare il 2019 UNESCO World Forum sulle industrie creative del cibo.



La “Settimana” aderisce all’iniziativa “Pasta Pesto Day” ( www.pastapestoday.it ) in segno di solidarietà e sostegno alla Liguria, a seguito della grave tragedia del Ponte Morandi che ha recentemente colpito Genova.



Il ricevimento sarà infine l’occasione per conferire l’onorificenza di Commendatore OSI all’imprenditore Piergiorgio Luciani per il suo impegno nella promozione economica, culturale ed a sostegno della nostra comunità.

Nella programmazione organizzata nel contesto della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, si ricordano le seguenti iniziative organizzate e/o coordinate dal Consolato Generale d’Italia a Los Angeles:



EVENTI PREPARATORI



01.05.2018-31.05.2018 – Lancio delle destinazioni italiane ispirate alle tradizioni tipiche della Dieta Mediterranea in occasione della II Edizione del LA Food Bowl, il Festival Enogastronomico orientato alla sostenibilità in campo nutrizionale e alla lotta contro gli sprechi alimentari. Organizzato da LATimes in collaborazione con l’Agenzia Nazionale Italiana del Turismo (ENIT).

16.05.2018-20.05.2018 – Night Markets – L’Italia raccontata in 5 minuti. Proiezione a 360º a promozione dei luoghi e dei sapori della nostra Penisola e in modo particolare della Puglia. Realizzato da ENIT.

11.07.2018 – Iniziative volte alla valorizzazione degli Itinerari Archeologici/Enogastronomici Campani presso l’Istituto Italiano di Cultura (IIC). Eventi promossi dal Consolato Generale d’Italia in collaborazione con ENIT, IIC, Italy-America Chamber of Commerce West (IACCW) e Regione Campania.

09/16/23.08.2018 – Rossini sotto le stelle – Proiezioni all'aperto di opere rossiniane e degustazione di specialità della cucina pesarese in occasione del 150º anniversario della morte del compositore. Promosso da IIC in collaborazione con il Rossini Opera Festival di Pesaro.

17.10/05.11.2018 – Masterclass focalizzati sulla reinterpretazione visionaria della cultura enogastronica autentica italiana e dei nuovi connubi fra tradizione e tecnologia nelle produzioni enogastronomiche della Penisola e in particolare dell'area pugliese. Organizzati da IACCW all’International Culinary Center di Campbell e al San Diego Culinary Institute.

18.10.2018-21.10.2018 – Live demo culinarie e attività di wine education a sostegno della candidatura a patrimonio dell'umanità dell'UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene" nell’ambito del WestEdge Design Fair al Barker Hangar di Santa Monica. Realizzato da IACCW in collaborazione con WestEdge Design Fair e Citibank.

29.10.2018 – A Modern Taste of Italian Cinema – Conferenza del regista e critico cinematografico Valentino Misino incentrata sul cinema di Ferzan Ozpetek e le sue rappresentazioni della cucina pugliese. Promossa da Lingua Viva in collaborazione con IIC.

01.11.2018 – Classe di vino all’IIC dedicata ai vini italiani di alta qualità, tenuta dall’esperto sommelier Giammario Villa e incentrata sui migliori vini della produzione pugliese. Organizzata da IIC e Lingua Viva in collaborazione con Vinomatica.

07.11.2018 – 10th Anniversary Gala Dinner – Evento di sensibilizzazione sul tema della longevità in rapporto all'alimentazione sana ed equilibrata della Dieta Mediterranea con cerimonia di fundraising a sostegno dell'ISSNAF. Organizzato dall’Italian Scientists and Scholars in North America Foundation (ISSNAF) in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia e IIC.

10.11.2018 – Corso di cucina tenuto dalla chef e blogger Ale Gambini, autrice del noto libro di ricette “A Queen in the Kitchen”, dedicato a piatti tipici della tradizione pugliese. Organizzato da IIC e Lingua Viva.



EVENTI DELLA TERZA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO



12.11.2018 – Rossini, la Musica del Cibo – Evento celebrativo in occasione del 150º anniversario della morte di Rossini con menù a base di specialità care al compositore pesarese. Organizzato dall’Accademia della Cucina in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia.

12.11.2018 – A Modern Taste of Italian Cinema – Conferenza del regista e critico cinematografico Valentino Misino incentrata sulla figura di Matteo Garrone (regista di Dogman) e le sue rappresentazioni della cucina napoletana. Realizzata da Lingua Viva in collaborazione con IIC.

12.11.2018-16.11.2018 – Tarallucci e Vino – La cucina della regione Puglia con i suoi sapori originali e ricchi di gusto. Menù tipici delle province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. Organizzato da IACCW in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia nei ristoranti italiani a marchio “Q” di California, Arizona, Nevada e New Mexico.



12.11.2018-18.11.2018 – Pasta Pesto Day – EatalyLA organizza una serie di iniziative di promozione del pesto ligure a sostegno della campagna di rilancio dell’immagine e dell’offerta culturale della città di Genova a seguito della tragedia del Ponte Morandi.

13.11.2018 – Gala Cinema Italian Style – Ricevimento inaugurale del Festival con la partecipazione dello chef stellato Felice Sgarra e presentazione di specialità pugliesi e piatti tipici della Dieta Mediterranea. Organizzato da ICE-Agenzia in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia.

14.11.2018 – Cinema Italian Style – In occasione dell’inaugurazione del Festival Cinema Italian Style, l’Istituto Italiano di Cultura e l’ENIT presentano percorsi culturali e culinari delle realtà territoriali e cinematografiche pugliesi.

15.11.2018 – Aperitivo Gourmet – Ricette della tradizione pugliese. Finger food e stuzzichini accompagnati da una selezione pregiata di vini italiani e salentini. Evento realizzato da IACCW.

15.11.2018 – Dreaming Apulia & Pasta al Pesto Day – Le stagioni in tavola raccontate attraverso le pietanze tipiche della regione Puglia e la tradizionale pasta al pesto ligure. Ad Obicà mare e terra si mescolano creando sapori inconfondibili che esaltano, senza alterarne il gusto, l'unicità delle materie prime impiegate. Iniziativa realizzata per il rilancio positivo della città di Genova a seguito della terribile tragedia del Ponte Morandi, organizzata dal Consolato Generale d’Italia in collaborazione con Obicà.

16.11.2018 – Cinema and Food: a feast for the eyes and palates – Il cinema e la cucina italiana s'incontrano a tavola celebrando i colori e i sapori della Dieta Mediterranea, simbolo dello stile di vita sano ed equilibrato proprio del "Vivere all'Italiana" (con particolare riguardo alle specialità tipiche della Puglia, della Liguria e della Basilicata). Presentazione di specialità enogastronomiche (Doc, Dop, Docg, con particolare riferimento ai piatti tipici pugliesi e al prosecco di Valdobbiadene) alla presenza dei protagonisti del Festival Cinema Italian Style e dei rappresentanti della Comunità, del mondo economico locale, del Corpo Consolare, della stampa, della cultura e della scienza. Evento realizzato grazie anche alla collaborazione di Vini D’Aquino, Veneto Hills, Caffè Pasquini, The Truffle Hunter Umberto Ferri, e IEEM (International Event Exhibition Management).

17.11.2018 – Fiabe di Riso – Speciale laboratorio di cucina dedicato ai più piccoli, ispirato al volume Fiabe di Riso ed incentrato sugli alimenti chiave della cultura gastronomica italiana. Realizzato da IIC in collaborazione con Fondazione Italia.