Cassano delle Murge (Bari) - Mostra/concorso fotografico Flora, fauna e paesaggi della Murgia 11/11/2018 L'Associazione Culturale Murgia Enjoy ed il Fotoclub Murgia, con all'attivo svariate documentazioni e mostre fotografiche finalizzate alla promozione del territorio, con il patrocinio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, del Comune di Cassano delle Murge e del Comune di Santeramo in Colle, allestiranno la mostra/concorso fotografico "Flora, fauna e paesaggi della Murgia".



Le numerose opere fotografiche esposte in mostra immortalano quella Murgia che solo l'occhio attento ed esperto di fotografi e fotoamatori naturalisti e paesaggisti ha saputo esaltare nella sua bellezza e nelle sue peculiarità.



La mostra, che rientra fra gli "E-venti del parco", sarà aperta al pubblico gratuitamente venerdi 16 e sabato 17 novembre dalle ore 9 alle 12 e dalle 18 alle 20 presso la Pinacoteca Civica Comunale sita nel Palazzo Miani-Perotti in pieno centro storico a Cassano delle Murge ed offrirà l'opportunità a cittadini, amanti della natura, associazioni ed alunni degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, di scoprire il nostro territorio assistiti nella visita dai soci Murgia Enjoy.

Al termine della mostra la giuria assegnerà una targa premio agli autori delle tre migliori opere fotografiche in concorso.



Presidente d'eccellenza della giuria sarà Piero Amendolara, iscritto dal 2014 alla U.I.F. (Unione Italiana Fotoamatori), con titoli di “Benemerito della fotografia” e membro della Commissione Artistica. Attualmente impegnato nelle scuole superiori per far conoscere ai ragazzi i pericoli di un uso non consapevole della fotografia al tempo dei social. Le sue fotografie hanno viaggiato per la Puglia: sono state esposte in diversi Musei ed Enti e sono anche pubblicate su svariate riviste e libri come il web-magazine francese “madamefigaro.jp".



Ormai nota la sua foto “Ponte acquedotto Orsini” pubblicata dal “Corriere della Sera” e acquistata dal Gruppo Mercedes per promuovere la Puglia sulla rivista SETRA-World distribuita in tutto il mondo. Vincitore di numerosi concorsi fotografici, regionali e nazionali, viene anche premiato a Plovdiv in Bulgaria (citta europea della cultura 2019) al “Third International photo Salon”. Collabora attualmente con le riviste “Amazing Puglia”, “Gambero Rosso” e altre a carattere locale.



Per fotografi e fotoamatori, soci e visitatori, al termine della premiazione, prevista per sabato 17 alle ore 19, vi sarà anche l'opportunità di intrattenersi in una delle migliori attività ricettive locali convenzionate Murgia Enjoy che proporrà una cena a soli 10€, occasione di confronto e conoscenza fra amanti del territorio e fotografi che, con le loro opere, lo promuovono.



Ulteriori informazioni e prenotazioni al numero 331/1342564.