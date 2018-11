Al pugliese Ettore Loconsolo la quarta tappa del Giro d’Italia Ciclocross 12/11/2018 Sull’attesissimo percorso del parco delle Molazzette battesimo del fango per i giovani atleti. Gioisce la Puglia con la doppietta di Loconsolo-Carrer





11 novembre. Estate di San Martino e giorno in cui, secondo tradizione, ogni mosto diventa vino. Ovvero quando tutti i sacrifici di un anno cominciano a trasformarsi in un nettare prelibato. È stato così ieri a Ferentino per le squadre pugliesi e lucane al il Giro d’Italia Ciclocross, che dopo un avvio di stagione rapido e polveroso (a dirla tutta lo sono state anche le gare di Coppa del Mondo – chiedere spiegazione ai cambiamenti climatici) trova il suo primo appuntamento col fango, componente fondamentale di questa disciplina invernale. Sul percorso disegnato dalla Romano Scotti e dalla MTB Ferentino nella cornice del Parco delle Molazzete (sotto l’egida Federazione Ciclistica Italiana) la terra bagnata e appiccicosa ha costretto tutti gli atleti a mostrare le carte in tavola, facendo emergere piacevoli sorprese e garantendo solide riconferme.