Bari - Il meglio dell'hi-tech pugliese a Shenzhen per China High Tech Fair 12/11/2018 Borraccino: "In crescita l'export Puglia-Cina del 22%, ma adesso esploriamo opportunità di collaborazione nell'innovazione tecnologica"





Con un interscambio che già sfiora i 705 milioni di euro nel 2017, la Regione Puglia punta sull’hi-tech per rafforzare le relazioni Puglia-Cina. Parteciperà, insieme con una delegazione di imprese, alla manifestazione fieristica China High Tech Fair, in programma a Shenzhen dal 14 al 18 novembre 2018.

Si tratta del più importante evento cinese dedicato all’innovazione tecnologica, dunque una vetrina di prestigio per la presentazione di prodotti e soluzioni hi-tech in settori tra i quali le tecnologie dell’informazione, la protezione ambientale, l’edilizia verde, i nuovi materiali, la manifattura avanzata, i dispositivi medicali intelligenti, la componentistica elettronica.

L’obiettivo è creare opportunità di incontro e collaborazione con potenziali partner cinesi ma anche attrarre investimenti in Puglia e presentare il sistema della ricerca pugliese nel settore hi-tech, le opportunità di trasferimento tecnologico e di collaborazione bilaterale.

Per questo alla fiera di Shenzhen partecipa una delegazione di imprese pugliesi attive nell’Ict, nella meccanica e nel settore dell’healthcare: start up e piccole e medie aziende tutte accomunate dall’obiettivo comune di intercettare le traiettorie del futuro.

A guidare la delegazione pugliese sarà l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Cosimo Borraccino: “La Cina è un ottimo partner per la Puglia”, spiega. “Al secondo posto tra i Paesi dell’Estremo Oriente per le esportazioni (il primo è il Giappone). La Puglia nel 2017 ha esportato in Cina merci per quasi 202 milioni di euro, in crescita rispetto al 2016 del 22%. Nel primo semestre del 2018 le esportazioni pugliesi in Cina superano già il valore di 92 milioni di euro, ma i margini di collaborazione sono ancora molto ampi. Per questo – continua Borraccino – partecipiamo alla manifestazione fieristica cinese. Presenteremo la Puglia con i suoi punti di forza fatti di imprese, eccellenza nella formazione e nella ricerca, capitale umano, sostegno delle istituzioni. Il valore aggiunto della Puglia è proprio in questa alleanza di più soggetti per un obiettivo comune: lo sviluppo del territorio come espressione di un Sud dinamico che partecipa attivamente al valore del made in Italy nel mondo”.

Sono tre i settori focus della fiera - Ict, Healthcare e Materiali innovativi - e ricca l’agenda di incontri dedicati. Le imprese pugliesi nei giorni della manifestazione parteciperanno a sessioni di btob (business to business) con le aziende cinesi attive nei settori focus.

La delegazione istituzionale, da parte sua, prenderà parte ad un programma di incontri con i rappresentanti del Governo del Distretto di Futian. Tra gli appuntamenti più importanti, nel pomeriggio di mercoledì 14 novembre, il Forum Apulia – Italian excellence innovating the future”, durante il quale sarà presentato il sistema della ricerca pugliese nei settori hi-tech, le opportunità di investimento in Puglia, di trasferimento tecnologico e di collaborazione bilaterale. Nei giorni seguenti, sono previsti incontri con il sistema imprenditoriale locale, attivo nei settori dell’hi-tech, e visite presso centri di ricerca ed incubatori d’impresa.

L’iniziativa fa seguito al Protocollo d’intesa sottoscritto il 19 luglio tra la Regione Puglia ed il Distretto del Futian-Shenzhen finalizzato a promuovere la collaborazione in vari settori tra i quali quello dell’alta tecnologia e del commercio internazionale con il coinvolgimento dei centri di ricerca e delle università.

Proprio per questo all’evento di Shenzhen sarà presente anche una rappresentanza del mondo universitario - Politecnico di Bari, Università di Bari e Università del Salento - e del mondo della ricerca con l’Istituto di Nanotecnologia del Cnr di Lecce, che ha avviato con la Regione Puglia, l’Istituto tumori (Irccs) Giovanni Paolo II di Bari e l’Università di Bari la costituzione di TecnoMED, un tecnopolo per la medicina di precisione.

La partecipazione regionale all’evento cinese è organizzata dalla Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, in collaborazione con la società in-house Puglia Sviluppo Spa.



Le imprese della delegazione pugliese

Auriga Spa di Bari; GlobEco Srl di Molfetta (Ba); Omnitech Srl di Bari; Pepe & Con. Srl di Gravina in Puglia (Ba), Predict Srl di Bari, The Digital Box di Gravina in Puglia (Ba), Vidyasoft Srl di Lecce.

(com.)