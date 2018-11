ALTAMURA, GRANDI NOVITA’ PER IL MERCATO FESTIVO DELL’8 DICEMBRE SPERIMENTAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEI MERCATI 13/11/2018 Un Progetto partito dall’idea innovativa delle due Primarie Associazioni di Categoria UNIMPRESA Bari e Bat e CasAmbulanti Italia che ora sta prendendo forma. Un’idea di grande spessore culturale e storico oltre che commerciale.



La prima sperimentazione avverrà in occasione dell’Evento “Natale in Anticipo” e si realizzerà nel corso del mercato che le Associazioni Unimpresa Bari – Bat, Confcommercio-Fiva, CasAmbulanti, Batcommercio2010, C.N.A. Puglia, Unionecommercio, Associazione A.C.A.M.2 Commercianti Ambulanti Monopoli e A.C.A.B. della Bat hanno chiesto al comune di Altamura affinché venga correttamente applicata la norma vigente in materia di aperture festive dei negozi e dei mercati dunque si svolga regolarmente quello coincidente con la giornata festiva di sabato 8 dicembre 2018.



A spiegare il senso dell’iniziativa è il leader sindacale andriese Savino Montaruli il quale, dopo l’incontro tenutosi lo scorso 23 ottobre al comune di Altamura con la Sindaca Rosa Melodia, l’Assessora Teresa Pellegrino e il Comandante della Polizia Municipale Michele Maiullari ha dichiarato: “ormai esistono tutte le condizioni di legge perché il mercato di sabato 8 dicembre 2018 possa svolgersi regolarmente, così come avverrà in tutti i comuni d’Italia nel pieno rispetto delle norme vigenti e delle direttive. Stiamo aspettando solamente l’esito delle nostre richieste formulate nel corso dell’incontro dello scorso 23 ottobre ma noi, nel periodo intercorso, non siamo stati con le mani in mano.



Infatti volgiamo che il mercato di sabato 8 dicembre ad Altamura rappresenti una prima reale sperimentazione del nostro progetto: “Distretti Urbani dei Mercati” con i quali, senza utilizzare né sprecare un solo euro di denaro pubblico, intendiamo farci promotori di iniziative ed eventi all’interno delle aree mercatali. Sabato 8 dicembre ad Altamura si comincia con le iniziative “Mercato Pulito” e “Natale in Anticipo”. La prima prevede una campagna di sensibilizzazione attiva al corretto conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta mentre la grossa novità è “Natale in Anticipo” con l’esibizione dal vivo di un Gruppo di Giovani musicisti, guidati dal M° Romolo Anastasia de “Il Preludio”, i quali, vestiti da babbo natale, attraverseranno l’intera area mercatale esibendosi suonando musiche in tema con il clima natalizio e distribuendo caramelle e cioccolatini ai fruitori del mercato.



Un Gruppo bandistico molto noto nell’intera Regione Puglia che animerà ed allieterà la giornata di mercato che porterà enormi benefici anche agli esercizi di vicinato a sede fissa del comune di Altamura che potranno beneficiare dei tanti avventori che giungeranno dalle città limitrofe per vivere una mattinata intensa di gioia e di spensieratezza, unendo i buoni acquisti con il piacere di socializzare e di trascorrere del tempo con conoscenti e concittadini. Sono certo che la Sindaca Melodia, l’Assessora Pellegrino e soprattutto il Comandante Maiullari, molto attaccato al mercato, molto benvoluto dagli ambulanti e sempre attento a garantire pari opportunità, legalità e giustizia apprezzeranno i nostri sforzi basati su un’azione volontaristica e solidale che nulla chiede alle casse comunali e che nulla pretende in termini di fastidio per l’amministrazione comunale. Sono sicuro che sabato 8 dicembre ci ritroveremo tutti in via Manzoni per scambiarci i primi messaggi augurali in un periodo che deve essere per tutti di serenità e di pace” – ha concluso Montaruli.