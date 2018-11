Poggiardo (Lecce) - Miasmi rifiuti - Consiglio comunale aperto. Intervendi del presidente Emiliano 14/11/2018 Emiliano:soluzioni per sollevare la comunità da questa situazione



“Siamo qui perché abbiamo preso in seria considerazione il problema posto dal sindaco di Poggiardo, relativo ai cattivi odori che, soprattutto durante l’estate derivavano dall’accumulo di rifiuti umidi”.

Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, intervenendo questa sera presso il teatro “Illiria di Poggiardo, al Consiglio Comunale sul tema dell’impiantistica per il trattamento dei rifiuti solidi urbani presso l’impianto di biostabilizzazione. Con Emiliano erano presenti il Presidente della Provincia di Lecce, i sindaci e i presidenti degli ARO, il vice presidente Anci Puglia, il DG AGER, il DG ASL LE, il DG ARPA.

“Ovviamente - ha proseguito il Presidente della Regione - stiamo trovando delle soluzioni che sollevino la popolazione da questa situazione e siamo qui, stasera, a dare conto della gratitudine che abbiamo verso tutti i sindaci della Puglia, a partire dal sindaco di Poggiardo, che devono sopportare gli impianti, che ahimè sono necessari. Sono tutti molto rapidi nel dire che un impianto non va bene, però gli impianti bisogna farli e bisogna gestire correttamente i rifiuti”

“Poggiardo - ha concluso Emiliano - è una di quelle comunità che ha sopportato per molti anni questo problema. Adesso se siamo riusciti ad alleggerire un po’ il carico, questo mi pare che sia il minimo che si potesse fare nei confronti di una comunità e di un sindaco che si sono sempre comportati molto bene”.