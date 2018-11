15 novembre - APOLOGIA DI UN PERDENTE Con Giuseppe Semeraro e Davide Morgagni a Lecce 15/11/2018 Astràgali Teatro

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

APOLOGIA DI UN PERDENTE

Scritto da Marco Vetrugno

Con Giuseppe Semeraro e Davide Morgagni

Adattamento di G. Semeraro, D. Morgagni, M. Vetrugno

Scenografia: Giancarlo Mustich e Alessandra Chiffi

Disegno luci: Valentina Sciurti

Disegno in locandina: Filippo Portone - Egon Istico

ORE 21

Astràgali Teatro

Via Giuseppe Candido, 23 - Lecce

Ingresso unico euro 7



Apologia di un perdente, tratto dall'omonimo monologo edito da Elliot (2018), fa di Ezra un “angelo caduto, demonio designato, perdente conclamato, amante sconfitto, condotto al macello, animale dal respiro affannato, aperto in due dalla lama assassina della civiltà all'epoca del disfacimento etico, capo reclinato sulla pietra ad esigere il colpo. È un tramonto dell’Occidente...”

Una collaborazione tra Astragali Teatro, Principio Attivo Teatro, Elliot Edizioni e Therasia Ilgaragedellearti.

All'interno della Residenza artistica di Astràgali Teatro al Paisiello, progetto "Taotor" finanziato dalla Regione Puglia - Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia.

Info e prenotazioni 340 8592011 - 328 5408514 - 329 7408908