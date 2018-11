COPAGRI PUGLIA: ENOTURISMO, SABATO 17 NOVEMBRE A CONVERSANO INCONTRO SULLE NOVITA’ PER GLI AMANTI DEL VINO 14/11/2018 Interviene il Senatore Dario Stefano, primo firmatario della legge; conclude il presidente Tommaso Battista



“Legge sull’enoturismo: cosa cambia per gli amanti del vino?” è il tema al centro di un incontro organizzato dalla Copagri Puglia, che si terrà sabato 17 novembre a Conversano (Ba). L’appuntamento è alle 19:00 in Corso Domenico Morea, nell’ambito della decima edizione della manifestazione “Novello sotto il castello”, dedicata al vino novello.

Il turismo del vino è entrato da quest’anno nel quadro legislativo nazionale e il convegno rappresenterà quindi l’occasione per fare il punto, con l’ausilio di esperti del settore e del primo firmatario della legge, il senatore Dario Stefàno, sugli adempimenti e soprattutto sulle nuove possibilità che il provvedimento normativo offre alle cantine, nonché sulle visite, sulle degustazioni e su tutte le attività collegate alla valorizzazione del patrimonio agricolo e vitivinicolo.

Con l’iniziativa prosegue, inoltre, l’impegno della Copagri per dare voce ai produttori e permettere loro di presentare o parlare in prima persona dei propri prodotti ad alto potenziale.

Al confronto, oltre al senatore Stefàno, interverranno il presidente della Copagri Puglia Tommaso Battista, il direttore del Movimento Turismo del Vino Puglia Vittoria Cisonno, il consigliere nazionale dell’Assoenologi Leonardo Palumbo, la rappresentante dell’Associazione Dire Fare Gustare Mara Battista e due rappresentanti del mondo imprenditoriale del comparto vinicolo: Marianna Cardone delle Cantine Cardone di Locorotondo (BA) e Paolo Leo delle Cantine Paololeo di San Donaci (BR).

L’incontro sarà moderato dal presidente dell’associazione dei giornalisti agroalimentari della Puglia Michele Peragine e presentato da Federico Quaranta di Linea Verde Rai 1 - Decanter Rai Radio Due.