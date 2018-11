Due Mari WineFest inaugura la versione invernale al Castello Aragonese di Taranto 14/11/2018 dal 22 al 25 novembre



Il Due Mari WineFest, l'evento di riferimento del vino a Taranto, organizzato da Stefania Ressa, Andrea e Fabio Romandini e giunto alla IV edizione, inaugura la versione invernale nel prestigioso Castello Aragonese dal 22 al 25 novembre. Il Castello Aragonese rappresenta il simbolo della città di Taranto e per la prima volta apre le porte ad una fiera enogastronomica.

“L’obiettivo dell’edizione invernale è quello di rafforzare il brand ‘Due Mari WineFest’ nell’ottica di creare un appuntamento che tenda sempre più a professionalizzarsi – commentano gli organizzatori – tanto che la novità della WINTER EDITION è la giornata B2B, che si terrà la mattina del 24 novembre, quando l’evento è chiuso al pubblico. Sarà un momento di confronto interessante che coinvolgerà operatori del settore, ristoratori, giornalisti enogastronomici, food blogger, chef e distributori.”

Saranno 4 giorni intensi e ricchi di appuntamenti collaterali. Il Due Mari WineFest – WINTER EDITION non si esaurirà infatti nella degustazione di vini (non solo pugliesi ma provenienti da più parti d'Italia) e prodotti agroalimentari. Il Due Mari WineFest sarà piuttosto un vero e proprio percorso esperienziale, che toccherà i molteplici volti della cultura: da quello artistico con il live painting di Arianna Greco – la prima artista a lanciare in Italia l’arte enoica – alla mostra fotografica “Ruah” a cura di Paola Ressa e Martina Melchionno; quello cinematografico con il giornalista e critico cinematografico Guido Gentile con la conversasione “007 - Licenza di buona cucina”; la musica con la direzione artistica di Antonio Oliveti, che porterà sul palco del Due Mari gruppi non solo locali ma nazionali e internazionali; i cooking-show condotti dal resident chef del Due Mari WineFest, Lele Turi, insieme ad alcuni dei migliori chef pugliesi e italiani: Salvatore Avallone, Giuseppe Cannillo, Luigi Chirico, Gianvito Matarrese e Cosimo Russo.

Ogni serata, con la collaborazione dell’A.I.S. - Delegazione di Taranto (Associazione Italiana Sommelier), sarà scandita da masterclass, percorsi formativi aperti al pubblico e ad operatori di settore. Uno spazio sarà destinato, inoltre, a Francesco Gianfreda, ideatore del Wine Cocktail Experience e ai laboratori per i bambini ad accesso libero tenuti la domenica da Teresa Cavallo, operatrice didattica.

Non finisce qui: il venerdì e la domenica una delle sale del Castello Aragonese – con la direzione di Paolo Miola – ospiterà due cene esclusive a più mani, di cui una – quella del 25 novembre – al buio. Parte del ricavato andrà in beneficenza all’associazione S.I.M.BA. Onlus.

Insomma, dal 22 al 25 novembre tutti coloro che verranno al Castello Aragonese – oltre a godere delle bellezze di uno dei luoghi più attrattivi di Taranto e d'Italia (le visite al Castello, infatti, proseguiranno durante tutte le giornate) – potranno vivere un'esperienza a 360 gradi, in cui nulla sarà lasciato al caso. Gli organizzatori hanno pensato persino ad un allestimento ad hoc grazie alle opere di Bottega del Monaco, che abbelliranno le sale espositive, e alle composizioni floreali di Vivaio Edelweiss, che coloreranno piazza d'armi.

B2B DAY – Sabato 24 novembre

La mattina di sabato 24 novembre si terrà al Castello un incontro B2B, business to business, aperto agli operatori di settore.

Lo start è fissato alle ore 9.30 e si potrà accedere solo su invito accreditandosi tramite mail e scrivendo a duemariwinefest@gmail.com. L’ingresso per gli operatori di settore accreditati è libero.

La giornata si aprirà con un dibattito sui nuovi scenari del mondo enogastronomico in Italia e all'estero, in cui interverranno: Leonardo Giangrande, presidente di Confcommercio Taranto, Rocky Malatesta, amministratore unico del Cesvir – Centro Economia e Sviluppo Italo Russo, Daniela Damiano, free lance export manager, WSET Educator, Vincenzo Picardi della Picardi Shipping srl, Salvatore Ambrosino, co-founder di Reddoak srls e Domenico Stazione, referente AIS Taranto.

In seguito allo speech di apertura, le aziende vitivinicole e agroalimentari del Due Mari WineFest – WINTER EDITION incontreranno ristoratori, chef, operatori del settore, giornalisti, wine&food blogger e distributori locali e nazionali.

Seguirà un cooking-show dimostrativo condotto dal resident chef del Due Mari WineFest, Lele Turi, con i prodotti delle aziende Derado e Bonduelle.



TICKET degustazioni – Due Mari WineFest WINTER EDITION

L’accesso al Castello Aragonese nei giorni dell’evento sarà libero.

Coloro che vorranno degustare i vini presenti potranno acquistare il kit di degustazione al costo di Euro 12,00 che comprende: calice, sacca e n.5 degustazioni.

I ticket sono disponibili sia online sulla piattaforma www.postoriservato.it, sia presso il Bar Veneto in via Veneto 46 a Taranto.

Per quanto riguarda il food, gli utenti potranno acquistare il ticket direttamente presso gli stand agroalimentari presenti.

Si ringraziano i Main Sponsor: Armata di Mare Tarantro, Nuovarredo, Franck Home Sonn, Medical Center Taranto, Claudio Gulli Ascensori.

Si ringraziano gli sponsor: Bonduelle, Derado, CGM Manufatti, Masseria Savoia Resort, La Barca ristorante, Bottega del Monaco, Ristorante Conte, GRC Distribuzione, Vivaio Edelweiss, Copyright stampe e design, The Garden, B&B Baja delle Sirene, Larocca Assicurazioni.

Si ringraziano le aziende vitivnicole: Feudo Croce, Cantine San Giorgio, Tenute Tocci, Enoteca Crudò, Marco Conati, Ongaresca, Piera Martellozzo, Varvaglione, Tenute Motolese, Masseria Croce Piccola, Pruvas, Masseria Cicella, Vinerie Palmieri, Casa Primis, Le radici del Tempo, Tenute Girolamo. Birrificio: Eclipse.

Si ringraziano le aziende agroalimentari: Masserie Amodio, Macellerie Mancrasso, L’angolo dei sapori, Rosina La Massaia Salentina, inMasseria, Orto Family, Bonbon et Chocolat.

Si ringraziano i Media Partner: Se dico Taranto, Mediabrand, Nunnari Grafiche, ig_Taranto, Cookin Puglia, EXTRA Magazine, Canale 85 e Antenna Sud.

Si ringrazia l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) per la copertura dell'impalcatura al Castello.

Il Due Mari WineFest gode del patrocinio del Comune di Taranto, Regione Puglia e Puglia Promozione. Si ringrazia, inoltre, il Comando Marittimo Sud.