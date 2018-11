16 17 novembre - GIACOMO TONI LIVE IN PUGLIA PER UNA DOPPIA DATA - Terlizzi (Bari) 16/11/2018 Il 16 e 17 novembre 2018 torna in Puglia per due date Giacomo Toni, il cantautore romagnolo nichilista considerato uno dei migliori del panorama italiano.

Il 16 sarà impegnato all’Ambulatorio Culturale di Andria, il 17 al MAT di Terlizzi.

Autore, compositore, pianista e cantante, Giacomo è noto agli appassionati del genere per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i monologhi improvvisati che legano un brano all’altro. È considerato un compositore con il genio dei grandi vecchi e la forma di un giovane d’assalto. I suoi testi pungenti, ormonali e surreali, arrivano a sconfinare nell’umorismo. Allievo di Dimitri Sillato, ha assorbito le basi della tecnica pianistica jazzistica per condurla verso una personalissima sintesi sgarbata e diretta che definisce PianoPunk.



Nafta (Brutture Moderne, 2017) è il quarto album di Giacomo Toni. Insolente e al tempo stesso colorato dall’ironia emiliana. Critico, ma solo quando ci si apre all’ascolto. Spietato nei temi, ma anche nelle indubbie capacità artistiche. Nafta è maturato con la band in tour, durante i viaggi in furgone. Un percorso dove l’amore è assente e dove sono, al contrario, presenti solitudine, velocità, lavoro, insolenza, sesso, droga e motori.