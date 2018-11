Bari - Around Connections Preview - Galleria 206 18 novembre 14/11/2018 “AROUND CONNECTIONS”

Preview 18 novembre h 19.00 – Galleria 206 (Bari)



Domenica 18 novembre si svolgerà presso Galleria 206 “Around Connections – The Preview”, l’evento di presentazione del nuovo spettacolo della compagnia Vitruvians Performing Arts “Around Connections”, produzione originale promossa dalla Regione Puglia.



L’associazione culturale Vitruvians è nata nel 2010 dal desiderio di alcuni giovani di creare un luogo di condivisione dove poter valorizzare la centralità dell'uomo in tutte le attività della sua vita. La principale mission di Vitruvians è coniugare settori e ambiti apparentemente diversi e slegati. La Compagnia teatrale e di Musical nata all'interno dell'associazione si compone di professionisti del settore e amatori dotati di grande talento e motivazione.

Proprio grazie a tali professionisti e talentuosi amatori la Compagnia ha portato avanti negli ultimi anni importanti progetti, promossi e sostenuti anche dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia. L'ultimo spettacolo teatrale proposto è “Around Connections”, con la regia di V. Francesco Zeffiri, che andrà in scena il 25 novembre presso il Teatro Palazzoimperniato sul racconto di quattro storie di celebri coppie tratte da differenti testi letterari.





L’evento che si svolgerà presso Galleria 206, in Via dei Mille, 206 a Bari, partner del progetto insieme al Centro Danza Ars Nova, e vedrà la messa in scena di una breve performance di alcuni attori protagonisti dello spettacolo Around Connections, che reciteranno in esclusiva un estratto dal copione dello spettacolo. A seguire vi sarà un momento conviviale con selezione musicale a cura del Dj Fabrizio Maselli e possibilità di usufruire di cocktail bar. Sarà presente in loco uno stand con personale della compagnia a disposizione per informazioni su di essa, sullo spettacolo “Around Connections” e sui progetti futuri.