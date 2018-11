Galatone (Lecce) - 12 spettacoli per la stagione 2018/19 del Teatro dell'Agire 15/11/2018 Teatro Comunale di Galatone

TEATRI DELL'AGIRE

STAGIONE DI TEATRO E MUSICA - ANNO SECONDO

2018.19

DAL 21 DICEMBRE 2018 AL 26 APRILE 2019



Partirà il 21 dicembre con lo spettacolo "Il Veleno del Teatro" di Rodolf Sirera della compagnia aquilana TeatroZeta in coproduzione con Compagnia Salvatore Della Villa, la seconda stagione di teatro e musica "Teatri dell'Agire" del Teatro Comunale di Galatone. In scena i direttori artistici di entrambe le compagnie Manuele Morgese e Salvatore Della Villa, in questo importante testo dell'autore spagnolo Sirera; la produzione, che ha debuttato nel 2016 all'interno del Napoli Teatro festival, a Galatone concluderà la tournée dopo L'Aquila, Cagliari, Oristano, Porto Torres e Napoli.



La stagione curata dal direttore artistico Salvatore Della Villa in sinergia con il Sindaco di Galatone Flavio Filoni, quest'anno si avvale della collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese.



La programmazione prevede un calendario composito di 12 titoli con classici, commedie e teatro d'impegno civile, e si concluderà il 26 aprile.

All'interno della stagione saranno presenti nomi nazionali quali Ettori Bassi, attesissimo con "Il Sindaco Pescatore", Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi in "Notte di Follia", Mario Zucca in "Semi di Zucca". Shakespeare in chiave comica e drammatica, Antonio Stornaiolo e Vito Signorile coinvolgeranno il pubblico in uno spettacolo interattivo sulle opere del Bardo, "Romeo&Giulietta" sarà la nuova produzione della Compagnia SDV, con prove aperte al pubblico e laboratori di studio sul testo. Tante le commedie quest'anno, la coppia di "Colorado" Danilo De Santis e Francesca Milani ne "La guerra dei sessi", la compagnia romana Seven Cults in un divertentissimo testo di Antonio Amurri "Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché", un trio molto speciale quello della Compagnia DeLoi in "Non c'è posto per 3" e la commedia musicale scritta e interpretata da Marco Cavallaro "That's Amore". Nel periodo natalizio, dopo il successo dello scorso anno de "Il Piccolo Principe", il teatro ospiterà un musical senza tempo "Cattedrale" ispirato al "Notre- Dame de Paris" della Compagnia AttoTerzo. Infine per la giornata della memoria del 27 gennaio, un grande testo scritto da Stefano Massini "Processo a Dio" per non dimenticare l'orrore che è stato, messo in scena dalla Compagnia Theatrum.

Infine in data ancora da definire, la nuova produzione della Compagnia Salvatore Della Villa "Romeo&Giulietta" di William Shakespeare che vedrà il debutto in primavera all'interno del cortile del Palazzo Marchesale di Galatone.

Quest'anno ritornano gli incontri dopo-spettacolo con gli attori e registi, per interessanti approfondimenti che saranno condotti insieme al pubblico.

E' inoltre avviata da ottobre la Scuola di Teatro diretta da Salvatore Della Villa, che propone 3 corsi, adulti - bambini e ragazzi - dizione. Un team di insegnanti segue gli allievi in lezioni teorico-pratiche che porteranno all'allestimento dell'esercitazione scenica finale.

Una stagione ricchissima, la cui campagna abbonamenti partirà dal 22 novembre presso il botteghino del Teatro.

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Abbonamento a 7 spettacoli

Platea I settore €75 intero - €65 ridotto + prevendita €3,5

Platea II settore €50 intero - €40 ridotto + prevendita €3,5

Galleria €35 + prevendita €3,5

Gli abbonamenti ridotti saranno concessi esclusivamente agli under 30 e over 65.



VENDITA ABBONAMENTI

Gli abbonamenti saranno in vendita dal 22 novembre al 10 dicembre 2018 ogni lunedì e giovedì dalle 17 alle 20 presso il Botteghino del Teatro



TEATRO COMUNALE DI GALATONE - Via A. Diaz 48 Galatone



Info e prenotazioni:

Compagnia Salvatore Della Villa 329.7155894/327.9860420

salvatoredellavilla.teatro@gmail.com

FB Teatro Comunale di Galatone

FB Compagnia Salvatore Della Villa











Compagnia Salvatore Della Villa Comune di Galatone Teatro Pubblico Pugliese

Teatro Comunale di Galatone

TEATRI DELL'AGIRE

STAGIONE DI TEATRO E MUSICA - ANNO SECONDO

2018.19

DAL 21 DICEMBRE 2018 AL 26 APRILE 2019



21 dicembre 2018 ore 21.00

TeatroZeta

IL VELENO DEL TEATRO di Rodolf Sirera

con Manuele Morgese e Salvatore Della Villa



29 dicembre 2018 ore 21.00 (fuori abbonamento)

Compagnia AttoTerzo

CATTEDRALE musical

liberamente tratto da "Notre-Dame de Paris" di Victor Hugo

regia Tony Bottazzo



11 gennaio 2019 ore 21.00 (fuori abbonamento)

Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi

NOTTE DI FOLLIA di Josiane Balasko

e con Alessandro Marmorini



18 gennaio 2019 ore 21.00

LA GUERRA DEI SESSI

con Francesca Milani e Danilo De Santis



27 gennaio 2019 ore 17.30 (fuori abbonamento)

Compagnia Theatrum

PROCESSO A DIO di Stefano Massini



8 febbraio 2019 ore 21.00

Seven Cults

COME AMMAZZARE LA MOGLIE O IL MARITO SENZA TANTI PERCHÉ di Antonio Amurri

regia Filippo d’Alessio



22 febbraio 2019 ore 21.00

Mario Zucca in

SEMI DI ZUCCA di Marina Thovez







1 marzo 2019 ore 21.00 (fuori abbonamento)

Vito Signorile e Antonio Stornaiolo in

#PIÙ SHAKESPEARE PER TUTTI di Antonio Stornaiolo



15 marzo 2018 ore 21.00

Compagnia DeLoi/Galleria Manfredi

NON C'E' POSTO PER 3

con Vito De Girolamo, Claudia Lerro e Carlo Loiudice



5 aprile 2019 ore 21.00

Ettore Bassi in

IL SINDACO PESCATORE

tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo

regia Enrico Maria Lamanna



26 aprile ore 21.00

La Bilancia in collaborazione con Esagera

THAT'S AMORE

commedia musicale di e con Marco Cavallaro



data da definire (fuori abbonamento)

Compagnia Salvatore Della Villa

ROMEO&GIULIETTA

di William Shakespeare

adattamento e regia Salvatore Della Villa



PORTA ORE 20.30-SIPARIO 21.00

PORTA 17.00-SIPARIO 17.30



ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Abbonamento a 7 spettacoli

Platea I settore €75 intero - €65 ridotto + prevendita €3,5

Platea II settore €50 intero - €40 ridotto + prevendita €3,5

Galleria €35 + prevendita €3,5



Singoli Biglietti

Spettacoli in abbonamento

Platea I settore €15 intero - €13 ridotto - €5 allievo scuola di teatro

Platea II settore €10 intero - €8 ridotto - €5 allievo scuola di teatro

Galleria €7

Abbonamenti e biglietti ridotti saranno concessi esclusivamente agli under 30 e over 65.

I biglietti "allievo scuola di teatro"saranno concessi esclusivamente agli allievi della Scuola di Teatro 'La Macchina Attoriale'





Spettacoli fuori abbonamento

"Cattedrale" €10 platea - €7 galleria

"Processo a Dio" €7 posto unico

"Notte di Follia €20 platea intero- 15€ platea ridotto, €8 galleria (ridotto per under 30, over 65 e abbonati)

"Più Shakespeare per tutti" stessi costi dei biglietti degli spettacoli in abbonamento



VENDITA ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Gli abbonamenti saranno in vendita dal 22 novembre al 10 dicembre 2018 ogni lunedì e giovedì dalle 17 alle 20. I singoli biglietti potranno essere acquistati e/o prenotati una settimana prima di ogni spettacolo ogni lunedì e giovedì dalle 17 alle 20 oppure dalle ore 19.00 prima di ogni spettacolo. Se i biglietti sono acquistati prima del giorno dello spettacolo, sarà applicato il diritto di prevendita di €1,5.





TEATRO COMUNALE DI GALATONE - Via A. Diaz 48 Galatone



Info e prenotazioni:

Compagnia Salvatore Della Villa 329.7155894/327.9860420

salvatoredellavilla.teatro@gmail.com

FB Teatro Comunale di Galatone

FB Compagnia Salvatore Della Villa





21 dicembre 2018 ore 21.00

TeatroZeta

IL VELENO DEL TEATRO di Rodolf Sirera

con Manuele Morgese e Salvatore Della Villa

scene e costumi a cura di “Dietro le quinte” Caserta

regia Brando Minnelli

co-produzione Compagnia Salvatore Della Villa

progetto realizzato in collaborazione con Napoli Teatro Festival 2016 ,Università degli Studi di Fisciano (Salerno), Università di Barcellona (Spagna), Teatro Nazionale della Toscana













Un nobile, verso la fine del settecento, alle soglie della rivoluzione francese, invita un attore molto famoso, per chiedergli di esibirsi per lui e per lui solo, in esclusiva; può permettersi qualsiasi prezzo per soddisfare quello che “sembra” solo un capriccio. Sulle prime il giovane attore Gabriel è riluttante ma poi il danaro, la vanità, la passione per l’esibizione hanno la meglio su di lui. Il marchese non sarà mai soddisfatto del risultato, vuole sempre di più, fino all’immedesimazione assoluta;l’attore deve recitare la morte di Socrate, ma Socrate è solo un pretesto. Si sviluppa tra i due un serrato e appassionato dialogo sulle teorie opposte di recitazione: guidata dal cervello e dalla professionalità come richiedeva Diderot nel suo “Paradosso sull’attore”, o viscerale e guidata dall’istinto e dall’estro improvvisatorio, come sostiene il marchese (De Sade?). La dialettica dei due si spinge fino a sfiorare e colpire infine i valori fondamentali dell’esistenza.









29 dicembre 2018 ore 21.00 (fuori abbonamento)

Compagnia AttoTerzo

CATTEDRALE musical

liberamente tratto da "Notre-Dame de Paris" di Victor Hugo

con Tony Bottazzo, Francesca Miccoli, Piero Locorotondo, Stefano Vozza, Francesco Strambelli, Germano Paladino, Flavia Muri

e con Roberta Pronat, Mariapaola Sistilli, Deborah Gravante

coreografie Roberta Pronat

regia Tony Bottazzo











Cattedrale, musical ispirato a "Notre-Dame de Paris" di Victor Hugo narra la storia di Quasimodo, il campanaro gobbo della cattedrale di Notre-Dame e del suo amore tanto impossibile quanto tragico per Esmeralda, una bella gitana. Un amore condannato dall'ingiustizia e dall'ipocrisia. Un amore impossibile nato sul sagrato della cattedrale; un amore tragico cantato da Gringoire e compianto da Clopin; assediato dalla violenza di Febo; minacciato dall’orgoglio di Fiordaliso e represso nel sangue dalla lucida follia dell’arcidiacono Frollo innamorato della povera gitana.







11 gennaio 2019 ore 21.00 (fuori abbonamento)

Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi

NOTTE DI FOLLIA di Josiane Balasko

e con Alessandro Marmorini

scene e costumi Laura Benzi

regia Antonio Zavatteri

produzione La Contrada – Teatro Stabile di Trieste







Un incontro inatteso al bar di una stazione. Un noto conduttore di un programma TV beve per dimenticare e, brillo, importuna una cliente sotto gli occhi di un barista irriverente e dalla battuta pronta. Lei, da poco uscita di prigione, non si lascia mettere i piedi in testa e anzi risponde per le rime. Due persone agli antipodi, sole, accomunati dallo stesso segreto iniziano un dialogo divertente e serrato finché man mano che la notte si fa più assurda emerge il vero malessere che pervade e unisce queste due singolari anime. L’amnesia al risveglio del protagonista Jacques trasporterà i tre personaggi in un turbinio di follia dove, tra offese, battute e malintesi, emerge ciò che veramente conta, ciò che attira un essere umano verso l’altro.





18 gennaio 2019 ore 21.00

LA GUERRA DEI SESSI

di e con Francesca Milani e Danilo De Santis









Il duo comico composto da Francesca Milano e Danilo De Santis presenta uno spettacolo incentrato sullo storico conflitto tra uomo e donna. Le differenti situazioni proposte metteranno in risalto come l’universo maschile e quello femminile siano il più delle volte lontani e inconciliabili: il mondo della maternità che si scontra con quello della paternità, la dura vita delle donne alla ricerca della forma fisica perfetta e il rapporto con i marpioni da palestra, un appuntamento al buio dove all’uomo bastano anche solo poche immagini per innamorarsi di una donna che non sarà come immaginava, le innumerevoli tentazioni generate dai social network, il mondo delle discoteche visto attraverso gli occhi di due improbabili cubisti, le vicende di una coppia di anziani alle prese con il mondo giovanile. Uno scontro che metterà a nudo l’annosa guerra fra i sessi, che, pur battagliando, non smettono di cercarsi per cercare un completamento forse proprio grazie alle rispettive diversità.







27 gennaio 2019 ore 17.30 (fuori abbonamento)

Compagnia Theatrum

PROCESSO A DIO di Stefano Massini

con Alessandra De Paolis, Lazzaro Mazzotta, Antonio Geusa,

Dante Lombardo, Luigi Sarcinella, Alessandro Giovinazzo

musiche M° Emanuele Coluccia

regia Raffaele Margiotta









"Processo a Dio" è ambientato alla fine della seconda guerra mondiale. Narra di alcuni prigionieri ebrei del lager di Majdanek scampati all'odio razzista. Elga Firsch, famosa attrice di teatro, con tutto il suo dolore, la sua sofferenza, il suo svuotamento, senza aver mai perso la propria dignità di donna e di persona, convince alcuni sopravvissuti a seguirla in una travolgente impresa al solo scopo di avere un colpevole. Riconoscere l’esistenza di un’entità superiore che decide del destino degli uomini e chiedergli ragione di quanto è accaduto, postulando che l’assurda tragedia abbia un senso imponderabile, è “Processo a Dio”. D’altra parte, negare l’esistenza di quell’entità vorrebbe dire mettere in discussione l’esistenza stessa di Dio, o meglio credere alla possibilità che una tragedia di tale portata possa essere generata da un mero concorso di casualità. Elga vorrebbe risposte a domande quasi impossibili da porsi. "Un processo corretto presuppone l’assunzione di non colpevolezza fino a prova contraria".





8 febbraio 2019 ore 21.00

Seven Cults

COME AMMAZZARE LA MOGLIE O IL MARITO SENZA TANTI PERCHÉ

di Antonio Amurri

con Maddalena Emanuela Rizzi, Francesco Maria Cordella, Bruno Governale, Alessandra Cavallari

musiche Francesco Fiumara

scene Tiziano Fario

regia Filippo d’Alessio









Commedia dall’umorismo elegante che punta il dito sulla vita di coppia, ne presenta in modo esilarante le dinamiche che caratterizzano a volte inconsapevolmente il vivere quotidiano. Il tutto giocato in uno specchio che riflette in una giovane coppia pronta a sposarsi, umori e pensieri e considerazioni sul tema del matrimonio. Un telefono e un giovane esperto pronti a consolare il turbinio di dissapori tra le tante coppie, finche non capita la sua fidanzata e promessa sposa. Una comicità e tante storie che hanno trovato nella televisione in bianco e nero del carosello il primo “palcoscenico” per tanti spettatori. Lo spettacolo ne ripropone ambienti e stile, muovendo gli attori in un set televisivo degli anni sessanta in un ping pong dinamico ed effervescente con il Telefono Amico.







22 febbraio 2019 ore 21.00

Mario Zucca in

SEMI DI ZUCCA di Marina Thovez









Nella vita le figure sono importanti, figure di riferimento che ti aiutano a superare, a capire, per quanto è possibile, quella cosa meravigliosa che è la vita. La figura del padre, della madre, della maestra, del parroco. Tutte queste figure in "Semi di Zucca", vengono descritte con l’ironia, il sarcasmo, il cinismo che ha sempre caratterizzato la comicità di Mario Zucca. Un fiume in piena di battute caustiche, fulminanti, irriverenti per riflettere sul nostro privato, che inesorabilmente, diventa pubblico. Perché, ciò che arriva dall’esperienza familiare, è il bagaglio che ci si porta nella vita. Tutto dipende da quello che si diventa quando “esci” di casa. Il tirocinio della “famiglia”, è quanto di più prezioso rimane per buttarsi nell’avventura quotidiana. Nel buio della sala, si diventa complici, perché il racconto, non è nient’altro che un pezzo della vita di tutti, rappresentato da uno solo.





1 marzo 2019 ore 21.00 (fuori abbonamento)

Vito Signorile e Antonio Stornaiolo in

#PIÙ SHAKESPEARE PER TUTTI di Antonio Stornaiolo









Lo spettacolo è una lezione e una scherzosa conversazione ideata e condotta dall’attore e presentatore Antonio Stornaiolo con la partecipazione di Vito Signorile. Uno spettacolo leggero, ma mai super¬ficiale che, con ironia ed uso di linguaggi giovanili e multimediali, racconta la ¬figura del maggior drammaturgo occidentale. La caratteristica principale dell’azione teatrale si basa sul coinvolgimento degli spettatori che sin dall’inizio e continuamente vengono incitati ad esprimere giudizi, prendere parte alla storia, rispondere a test sul tema, inviare twitt ed sms in diretta su quanto sta accadendo “qui ed ora” nel luogo deputato alla rappresentazione. Dunque un gioco teatrale, come nella miglior tradizione dell’improvvisazione scenica, che prende origine proprio dal teatro elisabettiano.









15 marzo 2018 ore 21.00

Compagnia DeLoi/Galleria Manfredi

NON C'E' POSTO PER 3 di Vito De Girolamo e Carlo Loiudice

con Vito De Girolamo, Claudia Lerro e Carlo Loiudice







Gianni, uno scrittore in cerca di un editore che voglia pubblicare il suo ultimo romanzo, maniaco della pulizia e dell’ordine, divide, a Roma, un appartamento in affitto con Alfredo, aspirante cantante lirico, costretto a vestirsi da papero per animare feste di bambini per potersi pagare gli studi di canto. Il consolidato menage domestico dei due viene stravolto dall’arrivo di Sara, un’affascinante backpacker, una viaggiatrice con zaino in spalla e sacco a pelo, arrivata a Roma per incontrare, per la prima volta, l’amore della sua vita conosciuto su Tinder. A causa di un equivoco, Sara si piazza per tre giorni in casa di Gianni e Alfredo occupando dapprima il divano e poi spodestandoli della loro camera da letto. Se tra Alfredo e Sara è subito intensa, tra Gianni e l’ospite non gradita è subito odio. Incomprensioni, situazioni comiche e grottesche, esilaranti colpi di scena garantiranno un pieno di risate.









5 aprile 2019 ore 21.00

Ettore Bassi in

IL SINDACO PESCATORE

tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo

testi di Edoardo Erba

regia Enrico Maria Lamanna

produzione Panart Produzioni











Raccontiamo la storia di un eroe normale, Angelo Vassallo, un uomo che ha sacrificato con la sua vita l'impegno di difendere e migliorare il suo territorio e le sue persone, con la sua opera di uomo semplice onesto e lungimirante attraverso l'inizio della sua carriera politica, i successi straordinari ottenuti nel Cilento nell'ottica del Bene Comune. Ambientalista convinto, amato dai suoi concittadini, in una regione malata e straordinaria come la Campania, Vassallo era noto come il Sindaco Pescatore per il suo passato da pescatore, per l'amore del mare e della sua terra che nella sua attività di amministratore lo aveva sempre ispirato. Esempio di rigore nel rispetto della legge con modi severi e fermi che però permettono di mantenere intatta la bellezza di uno dei luoghi più caratteristici del Cilento. La sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava alla guida della sua auto, è stato barbaramente e vigliaccamente ucciso per mano di uno o più assassini ancora oggi ignoti.















26 aprile ore 21.00

La Bilancia in collaborazione con Esagera

THAT'S AMORE

commedia musicale di Marco Cavallaro

con Ramona Gargano, Marco Cavallaro, Marco Maria Della Vecchia

musiche originali Piero Di Blasio arrangiamento Priamo Di Biase

scene Federico Marchese







Lui. Lei.

Non si conoscono. Lui è stato lasciato dalla fidanzata. Lei molla il fidanzato. Lui e Lei si ritrovano senza casa. Lei e Lui affittano, per uno strano scherzo del destino, lo stesso appartamento. Lui e Lei sono costretti a passare un intero week end insieme, ma Lei odia tutti i “Lui” e Lui odia tutte le “Lei”. I problemi arrivano quando arriva “L’altro”. In un vorticoso susseguirsi di situazioni nasce una divertente storia d’amore condita da dolci e romantiche canzoni, una vera e propria commedia musicale “da camera”. Una favola moderna sul bisogno d’amarsi per affrontare la vita.





data da definire (fuori abbonamento)

Compagnia Salvatore Della Villa

ROMEO&GIULIETTA

di William Shakespeare

adattamento e regia Salvatore Della Villa







"Romeo&Giulietta", opera indissolubile del Teatro, classico per eccellenza, ha con sé il fascino di sempre in ogni forma, stile e modo di rappresentazione. Tracce Creative e Compagnia SDV presentano il capolavoro di William Shakespeare con la regia di Salvatore Della Villa, che nel suo adattamento ha dato alla tragedia una lettura moderna, di taglio decisamente giovane e di ritmo, nel pieno rispetto della classicità dell’opera. Originale allestimento quindi, nuovo nelle scene, costumi e musiche, nella misura ed equilibrio dell’originale.