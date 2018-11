Bari - Young Way To Pay: American Express e FEduF portano l’educazione finanziaria a scuola 15/11/2018 Napoli, Bari, Milano e Parma tra le tappe del progetto dedicato a tutte le scuole superiori. L’obiettivo è quello di promuovere un approccio responsabile verso i nuovi strumenti di pagamento.





Arriva a Bari Young Way To Pay, l’iniziativa rivolta alle scuole promossa da Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) e da American Express, che ha come obiettivo la diffusione di un approccio responsabile verso le nuove forme di denaro e la gestione dei pagamenti e che ha già coinvolto oltre 560 studenti nelle precedenti tappe.

L’iniziativa, che si svolge il 19 novembre alle ore 10 presso la Fondazione Apulia Film Commission Cineporti di Puglia è organizzata da American Express, dalla Fondazione per l’educazione finanziaria e ha ottenuto il Patrocinio dalla Regione Puglia.

“Il consolidamento della cultura economica è oggi un presupposto irrinunciabile per una maggiore inclusione sociale e lavorativa che deve necessariamente partire dai banchi della scuola. - dichiara Sebastiano Leo, Assessore con delega all’Istruzione, alla Formazione ed al Lavoro della Regione Puglia - Già da tempo sosteniamo, in sinergia con l’USR Puglia, progetti che sviluppino negli studenti e anche negli adulti l’interesse per le tematiche dell’economia e della finanza e pongano le condizioni per sviluppare conoscenza e comprensione della nozione di “denaro”, del suo ruolo e della necessità di gestirlo responsabilmente al fine di affrontare consapevolmente il proprio futuro economico.”

Agli studenti delle scuole secondarie di II grado della provincia di Bari e viene così proposta la partecipazione alla lezione in plenaria “Young way to pay”, dedicata al tema della moneta elettronica e dei pagamenti del futuro, con l’obiettivo di diffondere la sensibilizzazione sui corretti comportamenti nella gestione e programmazione delle risorse finanziarie.

FEduF e American Express ripercorrono la storia dei metodi di pagamento, analizzano gli attuali strumenti di transazione digitale e delineano le competenze necessarie per affrontare le nuove professioni che stanno nascendo, e che nasceranno in futuro, nel mercato del lavoro.

“È entusiasmante vedere la risposta dei tantissimi ragazzi delle scuole superiori che stiamo incontrando. Diffondere tra i ragazzi una corretta educazione alle nuove forme di pagamento e gestione delle finanze personali non è di certo semplice, ma quello che riscontriamo è che c’è la voglia di apprendere e saperne di più – commenta Melissa Ferretti Peretti, Country Manager di American Express Italia – Siamo certi che il percorso intrapreso insieme a FEduF sia un’azione di sensibilizzazione utile sia al futuro dei ragazzi che a quello del Paese.”

Durante la mattinata, inoltre, viene presentato il nuovo contest dedicato alle scuole: quest’anno il tema sarà la sensibilizzazione verso l’utilizzo di strumenti di pagamento innovativi e sicuri. I ragazzi, infatti, saranno coinvolti nella creazione di contenuti multimediali a supporto della cashless society e che disincentivino l’utilizzo del contante. Il contest rimarrà aperto fino ai primi mesi del 2019 così che, in futuro, possano beneficiarne, contribuendo anche a diffondere questa cultura nel nostro Paese.

“La sfida dell’alfabetizzazione, che ha caratterizzato gli insegnamenti della scuola nel secolo scorso, non ha perso la sua attualità” - dichiara Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio - “Se insegnare l’italiano e la matematica è ancora una priorità, è indubbio che i ragazzi debbano affrontare nuovi contesti e imparare nuovi linguaggi, soprattutto quelli legati all’educazione finanziaria. Oggi è dunque fondamentale avviare una efficace collaborazione tra la scuola e il mondo del lavoro, in particolare il settore finanziario, per aiutare i più giovani ad ampliare le competenze economiche fondamentali, dall’uso consapevole del denaro e degli strumenti per gestirlo al risparmio e pianificazione”.