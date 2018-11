VUOI PARTECIPARE ALLA MOSTRA DEL PRESEPIO ARTIGIANALE CANOSAPRESEPI EDIZIONE XX 16/11/2018 L’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Canosa di Puglia, dopo l’enorme successo avuto negli anni precedenti, nell’Anniversario 1999-2018 della Rassegna Presepistica la prima nella Città di Canosa di Puglia, organizza la Mostra del Presepio Artigianale “ CANOSAPRESEPI “ Edizione XX, che sarà aperta nella Sabato 8 Dicembre 2018 fino al Domenica 6 Gennaio 2019, dove si potrà trovare una Mostra dedicata all’arte presepiale che si svolge presso l’Androne del Palazzo De Muro Fiocco – Circolo Al Corso in Piazza della Repubblica, 2, nella bellissima atmosfera natalizia. Possono partecipare alla Mostra del Presepio Artigianale “CanosaPresepi” con Presepi, Sculture o Icone che rappresentino la Natività secondo l’ambiente e l’interpretazione soggettiva dell’esecutore dell’opera realizzata.



Le iscrizioni sono a aperte a :





- Scuole di ogni ordine e grado



- Istituti, Comunità e Aggregazioni



- Associazioni culturali e di volontariato



- Tutti gli appassionati singoli o in gruppo



Le opere devono pervenire presso la Sede della Mostra entro il 7 Dicembre 2016, accompagnata dalla Scheda di Partecipazione, oltre nel ricordare comunque di inviare via e mail o per posta la Scheda di Partecipazione entro il 30 Novembre 2018.



L’Opuscolo di partecipazione e regolamento puoi trovarlo presso la nostra Sede A.I.A.P. di Canosa di Puglia, in Via Maroncelli, 6 (Angolo Via Santa Lucia) dalle ore 17 alle ore 20 (escluso Sabato e Domenica) A tutti i partecipanti sarà consegnata l’attestato di partecipazione e un simpatico omaggio.



Per ulteriori contatti puoi chiamare :Cell. 377.1504010 - E-Mail info@canosapresepi.it – Facebook e Twitter : A.I.A.P. Sede di Canosa di Puglia

Puoi scaricare PDF del Regolamento di Partecipazione ed Iscrizione alla Mostra del Presepio Artigianale