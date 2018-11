Ruffano (Lecce) - 1° TROFEO “GRANDE SALENTO” FORMULA CHALLENGE: ULTIMA TAPPA 16/11/2018 IL 25 NOVEMBRE, SULLA PISTA SALENTINA DI UGENTO, SI CORRE LA PROVA DECISIVA





Si prepara alla finale il 1° Trofeo “Grande Salento” di Formula Challenge, organizzato dalla Scuderia Salento Motor Sport e valido per il Trofeo Italia Sud ACI SPORT (che comprende le regioni Puglia, Campania e Sardegna) 2018, con un montepremi di 5mila euro.

Dopo le prime due prove disputate in primavera ed in estate sul miniautodromo Pista Fanelli a Torricella (TA), il prossimo 25 novembre il torneo farà tappa al circuito internazionale karting “Pista Salentina” di Marina di Ugento (LE), per il 2° Formula Challenge “Terre Joniche”.

Le iscrizioni alla corsa sono aperte a tutti i titolari di Licenza di Concorrente e/o Conduttore ACI Sport, in corso di validità. Sono ammesse tutte le vetture previste dal Regolamento Tecnico Formula Challenge, munite di passaporto tecnico. Si potrà partecipare con tutti i tipi di auto da corsa Aci Sport (formula, prototipi, speciale slalom, E1, Gt, formula, rally, minicar, racing start e storiche). Il torneo, strutturato con un interessante sistema di coefficienti e di punteggio che prevede l’utilizzo di bonus, proprio il 25 novembre decreterà i vincitori dei titoli piloti, femminile, under 23 e scuderie.

Il programma prevede, nel pomeriggio del sabato, lo svolgimento delle verifiche tecniche e sportive e, la domenica, la disputa delle prove di qualificazione e delle gare. La direzione di gara del torneo è stata affidata al lucano Carmine Capezzera. Le gare si svolgeranno lungo un percorso di 1370 mt. da percorre quattro volte. Il regolamento ed i moduli di iscrizione sono reperibili sul sito www.salentomotorsport.it. Per informazioni, è anche possibile chiamare il numero telefonico 0833.692959 e connettersi con la pagina Facebook “Salento Motor Sport”.