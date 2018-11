Bari - Psicologo a scuola, l’Ordine della Puglia :Saremo presenti all’audizione del 22/11 e porteremo le nostre proposte 17/11/2018 Il presidente Antonio Di Gioia: “Più volte abbiamo chiesto l’attuazione di questa Legge, ora si proceda in modo veloce per recuperare il tempo perso”





Il 22 novembre l’Ordine degli Psicologi sarà audito dalla Commissione regionale sulla proposta di modifica alla legge regionale 31 che prevede l’istituzione dell’Unità regionale di psicologia scolastica. “Saremo presenti e porteremo alcune proposte che riteniamo possano migliorare la proposta di legge presentata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle e, in particolare, dal Consigliere Bozzetti, che abbiamo già avuto modo di ringraziare pubblicamente per aver dato un nuovo impulso a una norma che di fatto non è mai stata attuata, visto che l’unità di psicologia scolastica non è mai partita”. E’ il commento del presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Antonio Di Gioia, alla notizia dell’avvio delle audizioni da parte della VI Commissione consiliare permanente della Regione Puglia.



“Avevamo chiesto più volte un incontro con i vari Assessori che si sono alternati negli ultimi anni per dare seguito ai regolamenti attuativi e al finanziamento della legge, ma non siamo mai stati ascoltati”, aggiunge Di Gioia. “L’audizione della prossima settimana sarà l’occasione per dire la nostra e per provare a migliorare ulteriormente la proposta del Consigliere Bozzetti. Lo psicologo è una figura centrale nella crescita dei ragazzi e non può dunque mancare nelle scuole. Una figura di supporto sia alla scuola che alle famiglie”.