Conversano (Bari) - Ultima giornata di appuntamenti a Novello sotto il Castello 18/11/2018 ULTIMA GIORNATA DI APPUNTAMENTI A NOVELLO SOTTO IL CASTELLO

ENOGASTRONOMIA, ARTIGIANATO E CULTURA NEL BORGO ANTICO

MUNICIPALE BALCANICA E PUNTIINESPANSIONE IN CONCERTO

18 novembre – Conversano (BA)



Due serate con il centro storico di Conversano invaso dai visitatori, giunti da tutta Italia per la ‘Festa delle eccellenze pugliesi’: la decima edizione di Novello sotto il Castello. La manifestazione culturale si chiude oggi, domenica 18 novembre, con un’ultima giornata ricca di appuntamenti, eccezionalmente, già dal primo pomeriggio. Partiamo con la colonna di Novello, che ha caratterizzato tutte le edizioni: l’enogastronomia, quest’anno declinata esclusivamente nella valorizzazione dei prodotti pugliesi.



A partire dalle 15 si potranno già acquistare prodotti dop del territorio - dal Pallone di Gravina alla Burrata di Andria, passando per il Pane di Altamura e il Caciocavallo Silano – nelle 30 strutture prefabbricate nella stretta perimetrale del Castello e degustare le ricette preparate nelle 50 postazioni sparse per il centro storico di Conversano. Protagonisti anche il vino, con 40 diverse cantine da tutta la Puglia a disposizione dei visitatori, e le caldarroste fornite da D’Ambruoso Fruit & Vegetables.

Non mancheranno anche altri appuntamenti non direttamente legati al mondo food, dall’artigianato locale – con l’oggettistica venduta nei 50 stand su corso Umberto I e Villa Garibaldi – agli incontri di approfondimento (dibattiti, conferenze e laboratori) e 35 spettacoli itineranti.

Anche la cultura sarà al centro del cartellone odierno, con incontri, mostre in diversi spazi del borgo antico e monumenti visitabili fino a tarda serata. L’area esterna del pub Jaluke ospiterà alle 19 un dibattito dedicato ai menu 100% naturali e vegetali, a cura di Balloon Healty Kitchen, mentre alle 21 si passa alle atmosfere noir di Inseguire un fantasma, il secondo romanzo del giornalista Natale Cassano. Aprono fino a sera il polo museale Museco (negli orari 9.00 -13.00 | 16.00 - 22.00, con visite gratuite nell’orario pomeridiano) e l’esposizione ‘Umanistagram’, la rassegna fotografica organizzata dal DUC – Conversano sul rapporto tra uomo e digitale, visitabile fino alle 22 al secondo piano del Castello di Conversano. Le visite guidate includono poi i monumenti cittadini, come la Cattedrale e le chiese di San Benedetto, Santa Chiara e San Cosma (Ingresso dalle 20 alle 23 sabato 17 novembre e dalle 18 alle 22 domenica 18 novembre). Per info e prenotazioni si può contattare il numero 0804951228 o scrivere a proloco.conversano@libero.it).

Non mancheranno poi i live musicali, con i gruppi che hanno fatto la storia di Novello sotto il Castello. Dopo il grande successo dei Municipale Balcanica e dei PuntiinEspansione, che si sono esibiti ieri sera sul palco di piazza Castello, stasera tocca a un terzetto d’eccezione: Skanderground, Dark Angel e Konverband, con i live in programma a partire dalle 18. Esibizioni che si potranno seguire anche a distanza, grazie alle dirette di Radio Novello sotto il Castello, che sulla pagina Facebook della manifestazione proporrà anche interviste e approfondimenti con ospiti da uno studio speciale: una maxi botte di rovere in piazza Castello. La musica sarà protagonista anche nel centro storico, dove sono previsti concerti di altri talentuosi gruppi.



L’organizzazione ha previsto anche un piano traffico e parcheggi, in collaborazione con la Polizia municipale di Conversano, che prevede l’istituzione di quattro aree di sosta raggiungibili da tutte le direzioni (SS 16, SS 100, SS 172, SP 215). Una volta parcheggiato il proprio mezzo, si potrà raggiungere con le navette l’area in cui si tiene la manifestazione enogastronomica.



Il programma è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione, www.novellosottoilcastello.it, ma chi volesse può richiedere maggiori informazioni inviando una mail all’indirizzo info@novellosottoilcastello.it o chiamando il numero + 39 366 297 6272.



Novello Sotto il Castello ha il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Conversano e Gal Sud Est Barese. Un evento che da nove anni continua a mietere successi anche grazie al fondamentale apporto dei suoi sostenitori. Va citato l’official partner Relais Il Santissimo, il media partner Gruppo Norba e il fornitore unico di castagne, l’azienda D’Ambruoso Fruit & Vegetables. Non va però dimenticato l’apporto degli sponsor Allianz Agenzia di Conversano – Monopoli, InnoviAir, Brofer, Longo, Magic Shop, Giocasport Creative Garden, Disa Impianti, Sonika Service, Stage System, Palcoscenico e Man solution s.r.l. e del media partner Fax settimanale.