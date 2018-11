25 novembre - La compagnia Astragali Teatro porta in scena “Gli occhiali di Caterina” a Massafra (Taranto) 25/11/2018 Liberamente ispirato al racconto per bambine e bambini "Caterina Certezza" scritto dal premio Nobel Patrick Modiano e illustrato da Jean-Jacques Sempé.

Per la stagione domenicale per famiglie "L'albero delle storie" 2018/19, a cura del Teatro delle Forche, domenica 25 Novembre, alle ore 18.00, al Teatro Comunale di Massafra (Piazza Garibaldi), la compagnia Astragali Teatro porta in scena “Gli occhiali di Caterina”.

Con Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Onur Uysal, Petur Gaidarov. Regia Fabio Tolledi.

La narrazione di questa storia si snoda in una dimensione cosmopolita.

Caterina Certezza è un’insegnante di danza a New York.

"Ripercorriamo la sua storia – si legge nella scheda dello spettacolo - attraverso il ricordo della sua infanzia a Parigi. Caterina è cresciuta dal solo padre, poiché la madre si è trasferita in America. Caterina bambina porta gli occhiali come suo padre. Attraverso il semplice gioco del mettersi e togliersi gli occhiali entrambi costruiscono un alfabeto emotivo.

Questo gesto consente a Caterina di scivolare dal piano del nitido e concreto mondo reale, all’universo fluttuante del sogno e della fantasia.

Il mondo visto senza occhiali, per Caterina, acquisisce il sapore dell’infanzia, rivela i sogni e i desideri che ci accompagnano nell’attraversamento della vita.

Modiano affronta l’universalità del rapporto tra genitori e figli. La complicità affettuosa di questo rapporto si compie attraverso il gioco, costruendo una relazione insostituibile.

Caterina, togliendo i suoi occhiali, ci insegna un piccolo grande gesto di libertà, l’invenzione di un mondo tra le pagine di un libro".

Info e prenotazioni: www.teatrodelleforche.com // 0998801932 - 3497291060. Si consiglia di prenotare dato il numero limitato di posti. Ticket d'ingresso: 5 euro.

Un'ora prima, su prenotazione, nella Biblioteca comunale dei piccoli "Favolandia", il laboratorio gratuito di lettura creativa per famiglie "Favole e merenda", in collaborazione con il Comune di Massafra e la Biblioteca Comunale “Paolo Catucci”.

La stagione domenicale “L’albero delle storie” proseguirà con il debutto di “Alice”, nuova produzione del Teatro delle Forche, in programma il 2 Dicembre.

Gli eventi rientrano in “P.A.S.S.I.” (Progetto, Arte, Spettacolo, Scoperta e Innovazione nella Terra delle Gravine), progetto artistico triennale 2017/19 a cura del Teatro delle Forche, in ordine all’avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche – Patto per la Puglia – FSC 2014/2020 – Area di intervento “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”.