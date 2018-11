Bari - A Genova, l'assessore Capone alla III edizione di Travel Marketing Days 22/11/2018 Capone a terza edizione Travel Marketing Days







La Puglia unica regione ospite alla terza edizione di Travel Marketing Days, in collaborazione con Pugliapromozione a seguito dell’avviso sul cobranding.



Il Pubblico e gli esperti provenienti da tutta Italia hanno potuto apprezzare- durante la l’ intervista doppia dell’assessore all’industria turistica e culturale della Regione Puglia, Loredana Capone con l’assessore della Regione Liguria, Giovanni Berrino, moderata da Roberta Milano,- come il Piano strategico Puglia 365 abbia dato risultati concreti: incremento dei turisti internazionali fuori dalla stagione estiva, nuovi mercati che hanno favorito l’allungamento della stagione, come Paesi Bassi,Polonia, Stati Uniti e Canada,strutture ricettive (soprattutto di pregio) e masserie ristrutturate.



L’assessore Capone ha raccontato il lavoro del Piano strategico del turismo Puglia365, frutto di un percorso di ascolto e di una condivisione con gli operatori che continua. “Gli obiettivi condivisi e sui quali l’impegno di pubblico e privato sta dando i suoi frutti- ha detto- sono l’allungamento della stagione collegato alla internazionalizzazione del turismo, identità e sostenibilità e il racconto della Puglia. “Raccontiamo in prima persona e raccontiamo indirettamente insieme a partner di prestigio con i cobranding o attraverso i film girati in Puglia e sostenuti da Apulia Film Commission. Nelle campagne di comunicazione, sui social, alle fiere, nelle iniziative di cobranding la Puglia viene presentata nella bellezza della tradizione, come il volto di un’ Italia che affascina nella sua autenticità e ancora resiste.



“ Una Puglia dove ciò che si racconta ancora si vive nella realtà.

“Una Puglia che rimane nel cuore e che rappresenta un rifugio, un luogo interiore, un luogo dell’anima.”