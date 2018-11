Barletta - Visite guidate Canne della Battaglia organizzato da Archeologica srl 22/11/2018 Proseguono gli appuntamenti del ricco programma “D’autunno a Canne della Battaglia” promosso dalla Direzione del Parco Archeologico di Canne della Battaglia, dal Polo Museale della Puglia, dal Teatro Pubblico Pugliese e dalla Regione Puglia.



Sabato 24 novembre, ore 16.00, la società Archeologica S.r.l. organizza una visita guidata al Parco Archeologico di canne della Battaglia e all'Antiquarium.

Accompagnati da una guida specializzata visiteremo i luoghi salienti di questo importante sito ricco di storia, immersi nel contesto paesaggistico della Valle dell'Ofanto. Seguirà la visita all'Antiquarium, con reperti che raccontano la storia della presenza dell’uomo nell’area dall’età preistorica sino al Medioevo.



L’attività è gratuita ed è rivolta ad adulti fino ad un numero massimo di partecipanti 25. Appuntamento ore 16.00 dinanzi all'ingresso dell'Antiquarium di Canne della Battaglia - Frazione Canne della Battaglia, Barletta, SP142, 76121 Barletta BT https://goo.gl/maps/7kEwYypWUME2

Le prenotazioni OBBLIGATORIE devono pervenire al numero 347/3176098 oppure 340/1545644 rigorosamente su chiamata e NON via SMS secondo i seguenti orari: da lunedì a venerdì 10.00-13.30 / 17.00-20.00 In caso di imprevisti che non dovessero consentire la partecipazione si prega di disdire la prenotazione tramite SMS, al fine di consentirla ad altre persone.



Info archeologicasrl@gmail.com @ArcheoLogicaservizi @Archeologica