Taranto - Borraccino sul credito alle imprese una iniziativa di Confcommercio 25/11/2018 Una nota dell'assessore allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino:







“Si è svolta ieri a Taranto, presso la sede del Confidi Confcommercio, in videoconferenza con Confidi Confcommercio di Foggia un'interessante iniziativa sul credito alle imprese: una problematica prioritaria per la Regione Puglia. Continuiamo a guardare infatti con attenzione questo settore vitale, per il quale abbiamo erogato recentemente ulteriori 65 milioni di euro per fronteggiare la presumibile stretta creditizia che si abbatterà sul nostro sistema bancario. Un modo per aiutare le imprese pugliesi a superare questo triste periodo che a distanza di molti anni stenta a fornire segnali positivi di crescita. Occorre mettere in campo strategie per il superamento delle difficoltà nel reperire fondi da investire per la crescita delle aziende. C'è stata la massima disponibilità a iniziare una serie di assemblee tematiche sui vari territori della provincia di Taranto per far conoscere gli strumenti finanziari messi a disposizione dall'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, a supporto delle Piccole e Medie Imprese locali. Inoltre ci sono state delle richieste da parte dei due Confidi, quello di Taranto e di Foggia, che presto saranno discusse in Assessorato e presumibilmente accolte al fine di rendere ancora più performante la nostra attenzione ai Confidi.”