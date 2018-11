28 novembre - “Discovering Traetta. Tesori di Puglia” Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana a Bari 28/11/2018 Mercoledì 28 novembre, alle ore 20.00, nella Parrocchia Maria Santissima Addolorata a Bari (Via Giulio Petroni, 125), l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto dal titolo “Discovering Traetta. Tesori di Puglia” diretto dal maestro Vito Clemente e con la partecipazione del soprano, Dolores Carlucci.

L’ingresso è libero.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Nicola Bonifacio Logroscino “Il Governatore” – Ouverture, Tommaso Traetta “Che non mi disse un dì” (da Olimpiade), Armida – Ouverture, Ombra cara, amorosa (da Antigone), Buovo d’Antona – Ouverture e “Finito è il mio tormento” (da Antigone) e Pasquale La Rotella “Loure Reve d’Enfant”. Tutte le revisioni sono a cura del Traetta Opera Festival.