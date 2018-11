Bari - Formare, informare, partecipare, gli imperativi di Puglia Integra, le iniziative del progetto FAMI 2014/2020 27/11/2018 Lavoro gravemente sfruttato, tratta degli esseri umani, approfondimenti e spunti sull’attuale sistema di accoglienza. Sono solo alcuni degli argomenti dei seminari regionali di formazione in corso in queste settimane nelle 6 Prefetture di Puglia, realizzati dalla Regione Puglia nell’ambito del progetto FAMI 2014-2020 “Puglia Integra” (Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 02- Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione), che prevede azioni per promuovere l’accesso ai servizi dei migranti, realizzare servizi di informazione qualificata sul tema dell’immigrazione e incoraggiare la partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale.

Gli incontri di formazione in corso sono destinati a dirigenti dell’Area Immigrazione delle Prefetture e ai componenti dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione delle stesse Prefetture. Le attività di formazione sono a cura degli esperti dell’Università del Salento - Dipartimento Storia, Società e Studi sull’Uomo, Consorzio NOVA e FONDACA – Fondazione per la Cittadinanza Attiva.

Contemporaneamente, è partito anche il ciclo di laboratori didattici ‘Nuove visione per un futuro di integrazione’, in programma nelle scuole superiori delle province di Bari, Foggia e Lecce. Gli studenti saranno stimolati all’esplorazione della complessità, al fine di acquisire strumenti per interpretare la contemporaneità, con particolare riferimento ai fenomeni migratori e all’impatto che questi hanno sulle comunità di appartenenza.

“Puglia Integra” prevede anche servizi specifici per i migranti, con interventi di outreach, ovvero servizi di assistenza di prossimità nei comuni di Nardò, San Severo e Bari, e un corso di formazione residenziale, dedicato ai leader di comunità.

Puglia Integra è finanziato dall’Unione Europea, per tramite del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, con Autorità Delegata il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e Autorità Responsabile il Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione ed è realizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con gli Ambiti di San Severo, di Nardò e della Città di Bari. Per ulteriori informazioni https://puglia.integrazione.org